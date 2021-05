"Hacer acusaciones de esta naturaleza sin aportar ninguna prueba y sabiendo perfectamente que no existen porque tal hecho no ocurrió es algo que no hay que hacer en política. Ahora Bullrich está empezando a decir que no dijo lo que dijo, espero que se rectifique", sostuvo Alfonsín esta mañana en diálogo con Radio 10.

Alfonsín sostuvo que los políticos están "obligados a ser ejemplares", pero también es necesaria una sociedad que sea "exigente con sus dirigentes" para que no difamen ni se hagan falsas denuncias y agregó que si no "nada va a cambiar".

En ese sentido explicó que está "indignado" con el radicalismo que "no dijo nada" al respecto porque "a nadie le ponen un revolver para que se calle la boca" y que hay un 30% de radicales que no pueden lograr que quienes están "en condiciones de que las cosas cambien" termine la alianza con el PRO.

Para Alfonsín el PRO tiene un "comportamiento, posiciones e ideologías" que no tienen "absolutamente nada que ver con la UCR" y agregó interpelando al resto de su partido: "¿A que le tienen miedo? ¿Qué es lo que hace que no digan que no comparten lo que ha dicho esta persona?" haciendo referencia a los dichos de Bullrich.

Otro político que se sumó a los cuestionamientos a la titular del PRO fue el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, al considerar que “no se puede hablar sin pruebas concretas”.

Morales, en un reportaje a radio La Red, se refirió a las declaraciones de la titular del PRO y sostuvo que “hay que tener cuidado, y en todo caso hablar con pruebas concretas”.

El gobernador radical advirtió sobre “las denuncias y contradenuncias en la profundización de la grieta" y sostuvo que "hay que tratar de parar en un punto”.

“Para decir eso hay que tener elementos; creo que no ayuda en el marco de una pandemia, y creo que no se puede hablar si no hay pruebas concretas”, reafirmó el mandatario provincial de Juntos por el Cambio.