"Alta coimera": el cántico de una senadora kirchnerista contra Karina Milei

Lo hizo para burlarse de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, involucrada en los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Dicapacidad (Andis) donde se denuncian presuntas coimas.

"Alta coimera", entonó la legisladora fueguina en pleno recinto sumándose al cántico que se pudo escuchar fuera del Congreso por parte de discapacitados, familiares, organizaciones y prestadores. Cómo era de prever, el momento que se produjo en la sesión se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

La versión de “Guatanamera” fue una creación del programa que conduce Pedro Rosemblat en la plataforma de streaming Gelantina.

video

Una legisladora de Bullrich propuso homenajear a Eduardo Kovalivker

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un proyecto de ley impulsado en la Legislatura porteña para declarar "Personalidad Destacada de la Cultura" a Eduardo Kovalivker, fundador de la droguería Suizo Argentina, desató una fuerte polémica que obligó a sus impulsores a dar marcha atrás.

La iniciativa fue presentada por la diputada del PRO Patricia Inés Glize, una dirigente muy cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El proyecto buscaba destacar la "faceta artística" de Kovalivker como escritor y poeta.

El escándalo se desató por el poco oportuno momento político: el tratamiento del homenaje en la Legislatura fue aprobado justo cuando el apellido Kovalivker y su empresa se convertían en el epicentro de la causa de los audios que investiga el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Javier Milei. Ante la controversia, fuentes del entorno de la legisladora confirmaron al citado medio que el proyecto "se va a mandar a archivar".

La familia Kovalivker y su droguería, Suizo Argentina, son investigados a raíz de las grabaciones del exfuncionario Diego Spagnuolo, que apuntan a la empresa como intermediaria en el pago de coimas y vinculan con el esquema a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor, Eduardo "Lule" Menem.

La decisión de archivar el homenaje se produce mientras la causa judicial avanza sobre la familia, con allanamientos en sus propiedades en Nordelta, el secuestro de cientos de miles de dólares y la imputación del jefe de seguridad del country por haber facilitado la fuga de Jonathan Kovalivker durante uno de los operativos.