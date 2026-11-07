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Amenazas de muerte contra León XIV: detuvieron a una persona antes de su llegada al país

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que la Policía Federal detuvo a una persona acusada de amenazar de muerte al Papa, en el marco de su visita a la Argentina

Una persona fue detenida por presuntas amenazas de muerte contra el papa León XIV, en el marco de su visita a la Argentina, según informó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina y se concretó en menos de 24 horas desde que las autoridades tomaron conocimiento de la amenaza.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina y se concretó en menos de 24 horas desde que las autoridades tomaron conocimiento de la amenaza.

La detención fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay, que quedó a cargo de la causa.

Desde la SIDE destacaron que el operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre los organismos de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia.

Además, el organismo reafirmó su compromiso con la detección anticipada de amenazas y aseguró que continuará trabajando para garantizar que la visita del Sumo Pontífice se desarrolle con normalidad y bajo estrictas condiciones de seguridad.

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