Amenazas de muerte contra León XIV: detuvieron a una persona antes de su llegada al país

Desde la SIDE destacaron que el operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre los organismos de inteligencia, las fuerzas federales y la Justicia.

Además, el organismo reafirmó su compromiso con la detección anticipada de amenazas y aseguró que continuará trabajando para garantizar que la visita del Sumo Pontífice se desarrolle con normalidad y bajo estrictas condiciones de seguridad.