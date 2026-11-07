La Ciudad amaneció con afiches dedicados a León XIV y una crítica indirecta a Javier Milei

Los carteles aparecieron en Palermo, Recoleta y el microcentro con el mensaje “Por fin un León que une”. Hacen un juego irónico de palabras entre el nombre del Papa y el apodo del Presidente.
La Ciudad de Buenos Aires amaneció este sábado con afiches que destacan la llegada del Papa León XIV y reflejan una crítica indirecta al presidente Javier Milei. Bajo la consigna “Por fin un León que une”, la campaña apareció en distintos puntos del distrito porteño, entre ellos Palermo, Recoleta y el microcentro, a pocas horas de la visita del Pontífice a la Argentina.
Los carteles llevan la firma de “Queremos”, aunque no se conoce quién está detrás de la iniciativa ni qué tipo de agrupación representa. Tampoco se encontró una atribución pública comprobable a un partido político u organización, y la campaña no cuenta con redes sociales visibles.
El mensaje utiliza el nombre elegido por el Papa para establecer una comparación con el símbolo que identifica a Milei, que suele asociarse con la figura del león. La frase “que une” plantea un contraste con el estilo político y discursivo del libertario, aunque no incluye una mención directa al Presidente.
La campaña apareció en la antesala de la llegada de León XIV, prevista para el domingo 8 de noviembre. La visita del pontífice se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Durante su estadía habrá distintas celebraciones religiosas abiertas al público. La primera misa está prevista para el lunes 9 de noviembre, a las 11:30, en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
El martes 10, León XIV celebrará una misa a las 10:00 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba. Ese mismo día, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
La última actividad abierta al público será el miércoles 11 de noviembre, a las 10, con una misa en la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Luego de cuatro días de actividades, concluirá la visita del pontífice al país.
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