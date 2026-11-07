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La Ciudad amaneció con afiches dedicados a León XIV y una crítica indirecta a Javier Milei

Los carteles aparecieron en Palermo, Recoleta y el microcentro con el mensaje “Por fin un León que une”. Hacen un juego irónico de palabras entre el nombre del Papa y el apodo del Presidente.

La Ciudad de Buenos Aires amaneció este sábado con afiches que destacan la llegada del Papa León XIV y reflejan una crítica indirecta al presidente Javier Milei. Bajo la consigna “Por fin un León que une”, la campaña apareció en distintos puntos del distrito porteño, entre ellos Palermo, Recoleta y el microcentro, a pocas horas de la visita del Pontífice a la Argentina.

Los carteles llevan la firma de “Queremos”, aunque no se conoce quién está detrás de la iniciativa ni qué tipo de agrupación representa. Tampoco se encontró una atribución pública comprobable a un partido político u organización, y la campaña no cuenta con redes sociales visibles.

El mensaje utiliza el nombre elegido por el Papa para establecer una comparación con el símbolo que identifica a Milei, que suele asociarse con la figura del león. La frase “que une” plantea un contraste con el estilo político y discursivo del libertario, aunque no incluye una mención directa al Presidente.

La agenda del Papa León XIV en Argentina

Durante su estadía habrá distintas celebraciones religiosas abiertas al público. La primera misa está prevista para el lunes 9 de noviembre, a las 11:30, en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

El martes 10, León XIV celebrará una misa a las 10:00 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba. Ese mismo día, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La última actividad abierta al público será el miércoles 11 de noviembre, a las 10, con una misa en la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Luego de cuatro días de actividades, concluirá la visita del pontífice al país.

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