La Ciudad amaneció con afiches dedicados a León XIV y una crítica indirecta a Javier Milei

La agenda del Papa León XIV en Argentina

Durante su estadía habrá distintas celebraciones religiosas abiertas al público. La primera misa está prevista para el lunes 9 de noviembre, a las 11:30, en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

El martes 10, León XIV celebrará una misa a las 10:00 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba. Ese mismo día, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La última actividad abierta al público será el miércoles 11 de noviembre, a las 10, con una misa en la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Luego de cuatro días de actividades, concluirá la visita del pontífice al país.