Amplio respaldo de los socios de La Rural a la candidatura de Nicolás Pino

“Estamos convencidos que la acción gremial desplegada en estos años ha sido exitosa, respetando la búsqueda de los consensos, sin personalismos y, sobre todo, con un diálogo fructífero con el Estado, los organismos técnicos, las cadenas productivas y los diferentes actores nacionales”, expresaron varios de los firmantes de la nota de respaldo.

Entre quienes sostienen la postulación se encuentran más de 800 socios que -señalaron desde el oficialismo- consideran que el camino para el futuro de nuestra institución “es con una voz firme pero no a los gritos, con contundencia, diálogo, propuestas, y sin prepotencias”.

“En esta etapa la Rural volvió a tener un rol protagónico al lado de cada productor y también en los ámbitos de decisión. Los logros están a la vista: hemos alcanzado una baja de retenciones y confiamos en que con Pino lleguen a cero, que es nuestro reclamo legítimo”, consignaron desde otro grupo de productores que respaldan la postulación.

Sociedad Rural Argentina foto abril 26 M La Sociedad Rural emitiò un extenso comunicado sobre los problemas de software que padece

Fundamentos del respaldo a Nicolás Pino

Quienes respaldan a Pino, destacaron que "los socios que confiaron desde el primer día en una gestión que los escuchó y planteó siempre sus inquietudes ante las autoridades pertinentes, además de logros concretos, como la mudanza del histórico edificio de Florida, que gracias a esta gestión hoy recuperó su valor histórico con una propuesta gastronómica de primer nivel, además de las notorias mejoras en el predio de Palermo".

“Sabemos que faltan muchas cosas por terminar -añadieron- y que la agenda local e internacional es intensa, pero no nos cabe duda que frente a estos desafíos Pino es el mejor candidato para encontrar oportunidades favorables para los productores”, manifestaron por medio de un comunicado.

Asimismo, desde un grupo de productores que respaldan la continuidad de Pino afirmaron que “hay otras voces que pretenden plantear opciones vacías que carecen de respaldo y confiamos que el socio sabrá distinguir y poner en la balanza todo lo que se ha hecho y elegirá nuevamente a Nicolás Pino”.

Y finalizaron señalando que "uno de los logros de transparencia de la actual gestión ha sido la implementación del voto electrónico. Este es el método a través del cual, en la próxima asamblea de septiembre, los socios decidirán quién conducirá los destinos de su institución por otros dos años"