Caputo aseguró que la inflación de mayo será más baja y volvió a cargar contra los medios

En el Latin American Forum, el ministro de Economía defendió los indicadores del Gobierno, cuestionó al periodismo y afirmó que Milei ganará “cómodamente” en 2027.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación de mayo será inferior a la del 2,6% de abril, sostuvo que el Gobierno atraviesa un escenario económico sólido pese a las críticas políticas y mediáticas al tiempo que defendió los principales indicadores de la gestión y pronosticó que Javier Milei logrará la reelección en 2027.
“La inflación vuelve a estar a la baja. En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún”, afirmó Caputo durante su exposición en el Latam Economic Forum realizado en la ciudad de Buenos Aires.
El ministro agregó que las expectativas inflacionarias “están ancladas” y remarcó que el mercado proyecta una inflación cercana al 20% para los próximos doce meses.
El titular del Palacio de Hacienda aseguró que no existen motivos para prever turbulencias económicas y planteó que el país atraviesa una etapa distinta a la de otros años electorales. “Muchos esperan un año electoral clásico en Argentina con incertidumbre, pero 2027 será lo opuesto a lo que dicen los periodistas y el mercado. La economía se va a llevar puesta a la política”, afirmó.
Caputo aprovechó su exposición para cuestionar con dureza a los medios de comunicación y acusó al periodismo de distorsionar la situación económica. “No se dejen psicopatear por lo que dice la prensa”, sostuvo. Según explicó, existe “una divergencia muy grande entre los datos y el relato” y consideró que gran parte de la cobertura mediática insiste en instalar una sensación de crisis que, a su criterio, no coincide con los indicadores actuales.
En ese sentido, el ministro enumeró una serie de variables económicas que, según indicó, muestran una recuperación de la actividad. Destacó que la Canasta Básica Alimentaria registró una suba de 1,1%, la más baja desde agosto del año pasado, y aseguró que abril dejó récords de exportaciones, actividad económica y superávit energético. También mencionó un crecimiento histórico en las exportaciones industriales y en el financiamiento para pymes.
El funcionario subrayó además que la agroindustria atraviesa uno de sus mejores momentos, con una cosecha estimada en 163 millones de toneladas y niveles récord de exportaciones durante el primer cuatrimestre. A eso sumó cifras positivas en actividad aerocomercial y exportaciones pyme. “Parece un chiste leer diarios y ver noticias de crisis. El EMAE está en su récord histórico. No puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que está pasando”, afirmó.
Caputo insistió en que la estrategia oficial se basa en responder con datos a las críticas políticas y mediáticas. “Nos estamos focalizando en los datos porque es la mejor forma de combatir el relato”, explicó. También reconoció que al Gobierno le resulta complejo enfrentar determinadas narrativas públicas sin quedar atrapado en discusiones políticas o emocionales. “Nos dicen que mostremos empatía y, si lo hacés, validás lo que dicen los periodistas”, señaló.
El ministro sostuvo que la mejora económica ya impacta sobre algunos indicadores sociales y aseguró que “12 millones de personas salieron de la pobreza”. Según indicó, existe un sector importante de la población que comenzó a percibir mejoras concretas en su situación económica. “Hay un 25% de la población que está mejor”, afirmó durante su discurso.
En otro tramo de su exposición, Caputo defendió el rumbo económico del Gobierno y afirmó que la Argentina está atravesando “un cambio histórico”. También destacó el rol del Banco Central y aseguró que la administración de Milei logró estabilizar variables sensibles incluso en medio de un contexto internacional adverso. “No es casualidad que estemos navegando el shock externo como el mejor país”, sostuvo.
El ministro cerró su participación con un mensaje optimista sobre el futuro político y económico del oficialismo. Aseguró que las inversiones continúan llegando al país y precisó que existen propuestas por 148 mil millones de dólares, de las cuales ya fueron aprobados proyectos por 30 mil millones. “Para mí, 2027 será el año en el que más vamos a crecer y el Presidente va a ganar cómodamente”, concluyó.
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