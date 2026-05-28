Caputo aseguró que la inflación de mayo será más baja y volvió a cargar contra los medios

"La suba de la carne y las tarifas pegó y eso nos preocupa y nos ocupa", puntualizó Caputo. Luis Caputo.

Caputo aprovechó su exposición para cuestionar con dureza a los medios de comunicación y acusó al periodismo de distorsionar la situación económica. “No se dejen psicopatear por lo que dice la prensa”, sostuvo. Según explicó, existe “una divergencia muy grande entre los datos y el relato” y consideró que gran parte de la cobertura mediática insiste en instalar una sensación de crisis que, a su criterio, no coincide con los indicadores actuales.

En ese sentido, el ministro enumeró una serie de variables económicas que, según indicó, muestran una recuperación de la actividad. Destacó que la Canasta Básica Alimentaria registró una suba de 1,1%, la más baja desde agosto del año pasado, y aseguró que abril dejó récords de exportaciones, actividad económica y superávit energético. También mencionó un crecimiento histórico en las exportaciones industriales y en el financiamiento para pymes.

El funcionario subrayó además que la agroindustria atraviesa uno de sus mejores momentos, con una cosecha estimada en 163 millones de toneladas y niveles récord de exportaciones durante el primer cuatrimestre. A eso sumó cifras positivas en actividad aerocomercial y exportaciones pyme. “Parece un chiste leer diarios y ver noticias de crisis. El EMAE está en su récord histórico. No puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que está pasando”, afirmó.

Caputo insistió en que la estrategia oficial se basa en responder con datos a las críticas políticas y mediáticas. “Nos estamos focalizando en los datos porque es la mejor forma de combatir el relato”, explicó. También reconoció que al Gobierno le resulta complejo enfrentar determinadas narrativas públicas sin quedar atrapado en discusiones políticas o emocionales. “Nos dicen que mostremos empatía y, si lo hacés, validás lo que dicen los periodistas”, señaló.

Luis Caputo asegura que 12 millones de personas salieron de la pobreza y que Milei será reelecto en 2027

El ministro sostuvo que la mejora económica ya impacta sobre algunos indicadores sociales y aseguró que “12 millones de personas salieron de la pobreza”. Según indicó, existe un sector importante de la población que comenzó a percibir mejoras concretas en su situación económica. “Hay un 25% de la población que está mejor”, afirmó durante su discurso.

Embed "Los datos dicen que 12 millones de personas salieron de la pobreza. No me digas que 'la gente no llega a fin de mes'. ¿Qué es 'la gente'? ¿Es la totalidad? ¿Es la mayoría?": "Toto" Caputo aseguró que "hace dos años la gente estaba muchísimo peor que ahora". https://t.co/0oDam38ZT1 pic.twitter.com/0vyyx4xr4Q — MDZ Online (@mdzol) May 28, 2026

En otro tramo de su exposición, Caputo defendió el rumbo económico del Gobierno y afirmó que la Argentina está atravesando “un cambio histórico”. También destacó el rol del Banco Central y aseguró que la administración de Milei logró estabilizar variables sensibles incluso en medio de un contexto internacional adverso. “No es casualidad que estemos navegando el shock externo como el mejor país”, sostuvo.

El ministro cerró su participación con un mensaje optimista sobre el futuro político y económico del oficialismo. Aseguró que las inversiones continúan llegando al país y precisó que existen propuestas por 148 mil millones de dólares, de las cuales ya fueron aprobados proyectos por 30 mil millones. “Para mí, 2027 será el año en el que más vamos a crecer y el Presidente va a ganar cómodamente”, concluyó.