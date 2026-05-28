Milei volvió a denunciar un "golpe de Estado"

El mandatario insistió en que su administración logró evitar una hiperinflación y remarcó que el nivel de suba de precios actual es considerablemente menor a la registrada en diciembre de 2023. También aseguró que el Gobierno “le devolvió la libertad a los argentinos” mediante la baja de impuestos y reformas orientadas a fortalecer el derecho de propiedad y la actividad privada.

El mandatario utilizó buena parte de su discurso para cuestionar la cobertura periodística sobre la situación económica y acusó a determinados sectores de intentar desacreditar al Gobierno mediante “acusaciones falsas” y campañas de miedo. En ese contexto, defendió la evolución de indicadores como el Estimador Mensual de Actividad Económica y sostuvo que la economía “se viene expandiendo al 5% anual”.

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Milei también apuntó contra un periodista al que calificó como “mentiroso serial”, aunque evitó mencionar su nombre. Según expresó, ese comunicador difundió versiones falsas sobre una supuesta salida del ministro de Economía, Luis Caputo, y cuestionó las proyecciones oficiales sobre la recuperación económica.

Durante su intervención, el jefe de Estado vinculó las críticas mediáticas con sectores políticos opositores y aseguró que existe una estrategia para generar temor en la sociedad. “Dijeron que se iba a permitir la venta de órganos. Es una estrategia de la izquierda asustar a la gente”, señaló ante un auditorio mayoritariamente alineado con el oficialismo.

Embed "Es una estrategia de la izquierda asustar a la gente"



En el Latam Economic Forum, Milei recordó que en 2023 le hicieron una "campaña del miedo" y se preguntó: "¿Alguno pudo tradear algún órgano acá?". pic.twitter.com/OtN8UGdsOh — Filo.news (@filonewsOK) May 28, 2026

“Nunca en la historia de la Argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios. Nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un gobierno”, afirmó Milei ante empresarios, funcionarios y dirigentes oficialistas reunidos en Parque Norte.

Milei aprovechó el foro económico para reforzar su discurso ideológico y volvió a cuestionar al intervencionismo estatal y a las políticas socialistas. “La neutralidad deja de ser una opción y estos tiempos requieren una brújula moral”, sostuvo, al tiempo que llamó a “enterrar al populismo” y consolidar un nuevo modelo económico basado en " las ideas de la libertad".

La exposición del Presidente se desarrolló en un clima favorable dentro del Latam Economic Forum, donde funcionarios (estuvieron tanto Karina Milei, como Manuel Adorni en la primera fila), legisladores y empresarios vinculados al oficialismo respaldaron sus declaraciones. El evento también contó con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó una nueva desaceleración de la inflación y defendió el rumbo económico del Gobierno.