Es por la decisión de Javier Milei de iniciar un arbitraje internacional para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas. Calificó la iniciativa como "el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes" del archipiélago.
El gobierno del Reino Unido rechazó esta miércoles la iniciativa de Javier Milei de iniciar un arbitraje internacional para poner freno a la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas y, además, manifestó su postura ante la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza.
“La decisión de la Argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) es el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas Malvinas”, aseguró Uma Kumaran, subsecretaria Estado británica para los Territorios de Ultramar.
"Los habitantes de las Islas Malvinas han elegido libre y democráticamente su futuro y tienen todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coerción o interferencia de terceros”, agregó la funcionaria en un comunicado difundido desde sus redes sociales.
Milei recurrió el lunes pasado a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar para comenzar un arbitraje internacional sobre el proyecto petrolero Sea Lion, liderado por la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Nativas Petrolum, que busca extraer crudo en la Cuenca Norte de Malvinas desde el primer trimestre de 2028.
En su planteo, la administración de La Libertad Avanza instó al Reino Unido a que, en el plazo de dos semanas, "adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburiferos en la Plataforma Continental Argentina".
El gobierno argentino anticipó que, en caso de no haber cumplimiento por parte de Londres, solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar "las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental".
En el comunicado, Kumaran sostuvo que las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental de las islas están reguladas por la legislación local y se desarrollan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la CONVEMAR”.
Y luego, agregó: "Esta semana dejamos claro a la embajadora de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Islas Malvinas no son actos de compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado".
"Ese comportamiento -subrayó- plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido".
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