Escándalo: Fuerte cruce entre Juan Grabois y el diputado libertario Juan Guzmán

El dirigente social tuvo una fuerte discusión con su par y con otros legisladores oficialistas. "Cierren el orto y dejen hablar a los demás", les espetó.
En el plenario de Comisiones para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, el diputado de Unión por la Patria, Juan Gabrois, increpó a los gritos a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) en defensa de la legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.
Las tensiones comenzaron cuando hacía uso de la palabra la diputada Bregman era hostigada por el oficialista Jairo Guzmán, de Santa Cruz, quien intentaba cuestionar a la representante del FIT por sus críticas al proyecto del oficialismo. En ese momento, Juan Grabois se levantó de su silla, recorrió un pasillo y encaró a Guzmán.
Pero la situación se complicó cuando Grabios llegó hasta el lugar en el que estaba el libertario Carlos Zapata, quien lideraba el plenario de comisiones como presidente de la comisión de Defensa, y le reclamó que interceda para que ponga orden y le llame la atención al representante oficialista.
"Manga de chorros, sorete de mierda, vende patria", disparó el diputado mientras se alejada del estrado de la presidencia al tiempo que el tucumano Gerardo Huesen (LLA) reaccionó llamándolo "enano".
El dirigente social lo desafió que se lo diga en la cara y el tucumano, descontrolado, comenzó a gritarle "cagón" agitando la mano derecha. "Repetilo, repetilo..", insistía Grabois mientras Cecilia Moreau buscaba frenarlo.
Pero Grabois fue a buscar a Huesen, mientras los kirchneristas Agustín Rossi y Eduardo Valdés junto al libertario Álvaro Martínez buscaban contenerlo. A pesar de las intenciones, no pudieron evitar que Grabois y Huesen quedaran cara a cara.
El cruce se dio tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) platense que interrumpía la derogación la ley de tierras incluida en el DNU 70/2023.
Incluso, cuando Grabois terminó de cruzarse con Huesen, y los libertarios seguían fastidiando, el diputado salió a responder a los oficialistas: "Cierren el orto y dejen hablar a los demás. ¿Están agrandados? ¿Agradado de qué? Tienen la Corte comprada, todo comprado", les gritó.
En medio del griterío, Grabois volvió contra Guzmán en su sillón y volvió a gritarles "vende patria de mierda, coimeros y faloperos".
Luego, Guzmán expresó a través de las redes sociales que a Grabois "le agarró un brote psicótico en Diputados. Me atacó en vivo a los gritos e insultos. Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo", acusó el legislador, para completar con: "Papelón de los violentos de siempre".
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