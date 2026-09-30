Escándalo: Fuerte cruce entre Juan Grabois y el diputado libertario Juan Guzmán

El dirigente social lo desafió que se lo diga en la cara y el tucumano, descontrolado, comenzó a gritarle "cagón" agitando la mano derecha. "Repetilo, repetilo..", insistía Grabois mientras Cecilia Moreau buscaba frenarlo.

Pero Grabois fue a buscar a Huesen, mientras los kirchneristas Agustín Rossi y Eduardo Valdés junto al libertario Álvaro Martínez buscaban contenerlo. A pesar de las intenciones, no pudieron evitar que Grabois y Huesen quedaran cara a cara.

El cruce se dio tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin efecto una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) platense que interrumpía la derogación la ley de tierras incluida en el DNU 70/2023.

Incluso, cuando Grabois terminó de cruzarse con Huesen, y los libertarios seguían fastidiando, el diputado salió a responder a los oficialistas: "Cierren el orto y dejen hablar a los demás. ¿Están agrandados? ¿Agradado de qué? Tienen la Corte comprada, todo comprado", les gritó.

En medio del griterío, Grabois volvió contra Guzmán en su sillón y volvió a gritarles "vende patria de mierda, coimeros y faloperos".

Luego, Guzmán expresó a través de las redes sociales que a Grabois "le agarró un brote psicótico en Diputados. Me atacó en vivo a los gritos e insultos. Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo", acusó el legislador, para completar con: "Papelón de los violentos de siempre".