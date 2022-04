Fernández dijo que se comunicó este viernes con su par de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, quien le confirmó que las autoridades porteñas autorizaron el ingreso de tractores, que se concentrarán en el centro porteño. "La Ciudad autorizó el ingreso de los tractores. Nosotros no tenemos nada que hacer", dijo Fernández ante los medios.

"Esta mañana nos comunicamos con el ministro (de Seguridad porteño, Marcelo) D'Alesandro, quien me comunicó que ellos autorizaron el ingreso de los tractores, por lo cual nosotros no tenemos nada que hacer entonces".

"No vamos a tomar ninguna acción, nos corremos nosotros, como hacemos siempre. Asistimos a la Policía de la Ciudad en los espacios federales, caso de los puentes, la Catedral y específicamente Casa de Gobierno o algún ministerio", amplió.

Y agregó que "no hay hay nada que tengamos que hacer nosotros, si están autorizados, están autorizados".

Consultado acerca de si cree que la marcha tiene una connotación política, el ministro respondió: "Yo tengo mi visión del tema, yo no soy anti-productor, todo lo contrario".

"He sido ministro de Producción del Dr. (Eduardo) Duhalde hace unos cuantos años y siempre he trabajado en beneficio de esa situación, no me cambia la manera de pensar", remarcó.

"Me parece que el ministro de Economía ha hecho una fuerte apuesta cuando dijo 'que quede en claro que no va a haber aumento de retenciones', entonces me parece que están todas las cosas dichas", indicó.

"El campo no está pasando un mal momento como no lo está pasando buena parte de la generación de riqueza en la Argentina, entonces es saludable ver ese espacio y tomarlo como tal y aprovecharlo; siento que las condiciones están dadas y si necesitan manifestarse a mí nunca me molestó que se manifieste nadie", enfatizó.

"Si esto se parece a 'la 125' le diría que no, no se parece absolutamente en nada. Lo que se buscaba en aquel momento era que los productores más chicos tuvieran alguna posibilidad de ver la cercanía y la llegada de alguna renta extraordinaria. Esto no", dio ante la pregunta sobre si veía alguna similitud con el conflicto de 2008 entre el campo y el Gobierno nacional.