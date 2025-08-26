Argentina declaró "organización terrorista" al Cartel de los Soles

Es un grupo narcoterrorista que, según Estados Unidos, es liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. La decisiòn de argentina fue comunicada por la Cancillería.
El Gobierno argentino declaró al grupo narco venezolano Cartel de los Soles, que Washington vincula con el gobierno de Nicolás Maduro, como una organización terrorista.
Por medio de un comunicado, se dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.
La decisión se tomó en medio de una ofensiva que encabeza Estados Unidos contra la actuación de ese grupo narcocriminal. La Secretaría del Tesoro de la gestión de Donald Trump, Ecuador y Paraguay ya tomaron esa medida.
La decisión, adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región.
El Cartel de los Soles es un grupo narco catalogado el 25 de julio pasado como organización terrorista por Estados Unidos y más tarde por Ecuador. Según Washington está vinculado al Gobierno de Venezuela, lo que niega Caracas.
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.
