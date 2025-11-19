ATE afirma que el paro tiene un acatamiento superior al 90%

La jornada estuvo marcada por la denuncia penal presentada por el Ministerio de Seguridad Nacional contra Aguiar. El dirigente sostuvo que “la decisión fue tomada por los trabajadores”, y explicó que el paro “no se interrumpirá” mientras no haya un espacio formal para discutir los puntos cuestionados del proyecto.

La reforma incluye cambios en estabilidad, contratación y licencias. Consideran que estos apartados necesitan una discusión más amplia ya que pueden alterar la organización laboral en oficinas, delegaciones y organismos descentralizados.

Aguiar mencionó que, si no se ofrece una instancia de diálogo, el gremio podría extender las medidas. Incluso planteó que podrían continuar en fechas como Navidad y Año Nuevo, aunque aclaró que será evaluado en función del avance del conflicto.

Impacto de la medida

El paro redujo la atención en trámites cotidianos y generó demoras en distintas áreas administrativas. Varias dependencias trabajaron con dotación mínima y guardias esenciales.

ATE informó que hará un seguimiento del debate legislativo y definirá los próximos pasos según la respuesta oficial. Hasta el momento no hay convocatoria a una reunión entre el gremio y las autoridades.