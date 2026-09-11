La fiscalía pidió Investigar el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia

El fiscal Gerardo Pollicita impulsó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y solicitó información sobre las finanzas del titular de la AFA.
La Justicia Federal inició formalmente una investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto delito de enriquecimiento ilícito. En este marco, el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Ariel Lijo que ordene una serie de medidas destinadas a reconstruir el patrimonio del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
El pedido contempla alrededor de 20 medidas de prueba y busca determinar la evolución de los bienes, ingresos y operaciones financieras de Tapia. La investigación se apoya en su trayectoria como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), cargo que permite que sea investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito.
Entre las medidas solicitadas, Pollicita requirió a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales presentadas por Tapia, junto con la información a los registros de la propiedad, para determinar qué inmuebles figuran a su nombre.
Ahora será el juez Lijo quien deberá resolver si ordena las medidas de prueba solicitadas por el fiscal y cómo continuará la investigación.
El fiscal solicitó además que la Unidad de Información Financiera (UIF) informe sobre posibles operaciones sospechosas vinculadas al presidente de la AFA. Al Banco Central le pidió datos sobre cuentas bancarias, plazos fijos, préstamos y tarjetas.
La investigación también podría abarcar operaciones financieras digitales. Pollicita pidió información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a distintos exchanges de criptomonedas para determinar si Tapia tuvo cuentas o billeteras virtuales.
Tapia se desempeñó como vicepresidente de la Ceamse en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y, desde enero de 2025, ocupa la presidencia del organismo en representación de la provincia de Buenos Aires.
La causa comenzó en abril de 2026 a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni ante la Justicia porteña. Ese tribunal se declaró incompetente y remitió el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py. Esta semana, la Cámara Federal confirmó que el juzgado de Ariel Lijo debe intervenir en el expediente.
Pollicita también pidió información a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires sobre las declaraciones juradas patrimoniales que Tapia presentó durante su paso por la Ceamse, además de su legajo personal.
Según la denuncia, Tapia habría registrado un incremento patrimonial que no se correspondería con los ingresos declarados entre 2016 y 2025. Tofoni señaló, entre otros puntos, la adquisición de tres inmuebles en 2019, la declaración de aproximadamente un millón de dólares de liquidez en 2024 y la desaparición de esa suma en la declaración patrimonial de 2025.
El fiscal consignó que, de acuerdo con el denunciante, el crecimiento real de la liquidez habría sido de aproximadamente 1000% entre 2017 y 2024 y que ese incremento no encontraría correlato con los ingresos lícitos declarados por Tapia durante ese período.
Además, Pollicita solicitó mediante un exhorto internacional información a la Conmebol, con sede en Paraguay, sobre los cargos ejercidos por Tapia, los ingresos percibidos y las cuentas bancarias en las que se acreditaron esos fondos.