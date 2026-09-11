La fiscalía pidió Investigar el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia

La investigación busca determinar la evolución de los bienes y movimientos financieros del presidente de la AFA.

El fiscal solicitó además que la Unidad de Información Financiera (UIF) informe sobre posibles operaciones sospechosas vinculadas al presidente de la AFA. Al Banco Central le pidió datos sobre cuentas bancarias, plazos fijos, préstamos y tarjetas.

La investigación también podría abarcar operaciones financieras digitales. Pollicita pidió información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a distintos exchanges de criptomonedas para determinar si Tapia tuvo cuentas o billeteras virtuales.

El rol de la Ceamse y el origen de la denuncia

Tapia se desempeñó como vicepresidente de la Ceamse en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y, desde enero de 2025, ocupa la presidencia del organismo en representación de la provincia de Buenos Aires.

La causa comenzó en abril de 2026 a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni ante la Justicia porteña. Ese tribunal se declaró incompetente y remitió el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py. Esta semana, la Cámara Federal confirmó que el juzgado de Ariel Lijo debe intervenir en el expediente.

Pollicita también pidió información a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires sobre las declaraciones juradas patrimoniales que Tapia presentó durante su paso por la Ceamse, además de su legajo personal.

Qué señala la denuncia sobre su patrimonio

Según la denuncia, Tapia habría registrado un incremento patrimonial que no se correspondería con los ingresos declarados entre 2016 y 2025. Tofoni señaló, entre otros puntos, la adquisición de tres inmuebles en 2019, la declaración de aproximadamente un millón de dólares de liquidez en 2024 y la desaparición de esa suma en la declaración patrimonial de 2025.

El fiscal consignó que, de acuerdo con el denunciante, el crecimiento real de la liquidez habría sido de aproximadamente 1000% entre 2017 y 2024 y que ese incremento no encontraría correlato con los ingresos lícitos declarados por Tapia durante ese período.

Además, Pollicita solicitó mediante un exhorto internacional información a la Conmebol, con sede en Paraguay, sobre los cargos ejercidos por Tapia, los ingresos percibidos y las cuentas bancarias en las que se acreditaron esos fondos.