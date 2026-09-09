Causa AFA: se definió el juzgado que investigará la denuncia contra Pablo Toviggino

El conflicto sobre la competencia en la denuncia de Toviggino se originó luego de que Capuchetti se declaró incompetente en el caso y lo remitió al Servini por considerar que ambos expedientes mantenían una “relación estrecha”.

Sin embargo, luego la titular del Juzgado N°1 también se declaró incompetente, ya que entendió que se trataba de un “hechos nuevos” y “autónomos” sin que exista “vínculo alguno entre las conductas pesquisadas en uno y otro sumario”.

Ante esta situación, la Cámara Federal intervino y resolvió que sea el Juzgado Federal N°5 el que quede a cargo de la presentación del tesorero de la AFA contra el juez Amarante.

Sin embargo, el tribunal no descartó una posible unificación de las causas en el futuro, en caso de que la investigación demuestra que los hechos forman parte de una misma maniobra.