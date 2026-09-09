Causa AFA: se definió el juzgado que investigará la denuncia contra Pablo Toviggino

La Cámara Federal resolvió un conflicto de competencias en la causa que se tramita en Comodoro Py y quedará a cargo de María Eugenia Capuchetti.
La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió un conflicto de competencias sobre una denuncia realizada por el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, sobre un posible complot contra las autoridades de la entidad deportiva.
Fuentes judiciales informaron que la Cámara decidió que la presentación quede en manos del Juzgado Federal N°5, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, por considerar que se encuentra “en mejores condiciones para profundizar la investigación de los hechos”, según el fallo.
Toviggino presentó una denuncia contra el juez en lo penal económico Diego Amarante, luego de que un medio reveló que habría mantenido comunicaciones con autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que ampliaran su denuncia y agravar las acusaciones contra él y el presidente de la AFA,, ChiquiTapia.
Esto surgió a partir de otra causa iniciada por el fiscal federal Guillermo Marijuan a partir de un correo anónimo que advertía una presunta maniobra del Poder Ejecuto Nacional para entregar a “terceras personas” un pendrive con información sobre la administración de la AFA para “tergiversarla” e incorporarla como prueba en una causa sobre los dirigentes. Dicha causa quedó en manos del Juzgado Federal N°1 de María Servini.
El conflicto sobre la competencia en la denuncia de Toviggino se originó luego de que Capuchetti se declaró incompetente en el caso y lo remitió al Servini por considerar que ambos expedientes mantenían una “relación estrecha”.
Sin embargo, luego la titular del Juzgado N°1 también se declaró incompetente, ya que entendió que se trataba de un “hechos nuevos” y “autónomos” sin que exista “vínculo alguno entre las conductas pesquisadas en uno y otro sumario”.
Ante esta situación, la Cámara Federal intervino y resolvió que sea el Juzgado Federal N°5 el que quede a cargo de la presentación del tesorero de la AFA contra el juez Amarante.
Sin embargo, el tribunal no descartó una posible unificación de las causas en el futuro, en caso de que la investigación demuestra que los hechos forman parte de una misma maniobra.