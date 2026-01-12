Reforma laboral: el Gobierno sumó el apoyo de Leandro Zdero en Chaco

“Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el riesgo país y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía. Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”, destacó Zdero al finalizar la reunión.

El dirigente radical recibió a Santilli en la sede del Ejecutivo provincial, en el marco de la ronda de encuentros que el Ministro activó para lograr consensos con los gobernadores y que los legisladores que les responden voten a favor del proyecto en el Congreso.

ZderoconSantilli1 Diego Santilli se reunió con Zdero y otros funcionarios del gobierno chaqueño.

El proyecto de reforma laboral comenzará a tratarse en el Senado a principios de febrero. La discusión se dará en medio de la resistencia del peronismo y la CGT.

“No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina”, sostuvo Santilli. Y enseguida, agregó que la iniciativa “va a ser muy importante para las provincias” porque “dinamizará sectores claves”, como “energía, minería, agro, industria del conocimiento y generar nuevos empleos”.

Después del viaje a Chaco, recibirá el martes al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en Casa Rosada. Se espera que reitere sus reclamos por los fondos adeudados por la Nación en concepto de cajas de jubilaciones. Pese al gesto de buena voluntad, el peronista anticipó que no acompañará el proyecto de reforma laboral.

Para el miércoles, el ministro del Interior volverá a viajar al sur del país y recorrerá las zonas damnificadas por el incendio forestal que arrasó con casi 12.000 hectáreas. Será la segunda vez que visite la provincia de Chubut en menos de una semana y también estará presente la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Por último, el exdiputado del PRO cerrará la semana con una visita a la provincia de Mendoza para retomar lazos con el gobernador aliado Alfredo Cornejo. Para el viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la primera reunión de mesa política de este 2026.