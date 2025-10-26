Axel Kicillof: "Estamos votando en la Argentina para decidir lo que pasá acá"

Lo dijo tras votar poco antes del mediodía en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera”, en La Plata, a la que llegó, como ya es habitual, caminando y de la mano de su esposa, Soledad Quereilhac. Vestido con pantalón azul y campera negra y portando un mate y un termo con el que cebó para varios votantes que estaban en la misma fila, el mandatario bonaerense, sonriente, se tomó fotografías con varios votantes que se lo solicitaron.

Embed

Luego de una espera de más de 15 minutos, Kicillof accedió a la mesa de votación 0009, entregó una bandeja de facturas a las autoridades y fiscales y cumplió rápidamente con el trámite de la Boleta Única en Papel (BUP). Poco después se dirigió al teatro Metro, situado a unos 50 metros de la escuela, donde explicó ante el periodismo que, según las informaciones en poder del Ejecutivo bonaerense, la elección se desarrolla “con normalidad en toda la Provincia”.

“El ministro (de Gobierno) Carlos Bianco me informó que la elección se ha iniciado con total normalidad, en algunas localidades afectadas por la lluvia de ayer tardaron un poquito más en abrirse algunas mesas pero está todo normal”, indicó.

Kicillof expresó que se trata de “un día importantísimo, porque estamos votando en la Argentina para decidir lo que pasa acá” y advirtió: “Sigo sin entender la necesidad de modificar algo que andaba bien”, señaló en alusión a la BUP, porque este sistema “es más caro”.

Al respaldar el anterior sistema tradicional de boletas por fuerza política, el gobernador dijo que “en septiembre se votó con absoluta normalidad”, con un sistema que “es más barato y asegura la transparencia del comicio, y no hubo una sola denuncia, ni un solo problema”. Y continuó: "Mañana veremos, el resultado es la expresión de la voluntad popular esperemos que se respete lo que quiere el pueblo en las urnas, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes”, afirmó.