Axel Kicillof pidió a la Legislatura que apruebe el endeudamiento por U$S3.635 millones

“No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia”, insistió Kicillof, que se mostró acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario. Y agregó: "No estamos pidiendo fondos extraordinarios ni tomando deuda para obras faraónicas, nada diferente de lo que piden las provincias para sostener su financiamiento. Esto debería ser un trámite”.

endeudamiento1 Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa en la Gobernación.

Kicillof señaló que el pedido de financiamiento enviado a la Legislatura “no es para nueva deuda, sino para obtener los recursos necesarios para atender los vencimientos, parte del año pasado, donde no tuvimos las leyes, y parte de este año, donde tenemos los vencimientos”. Y luego, aclaró: "La deuda no va a subir ni bajar, va a mantenerse en los niveles actuales".

Si bien el endeudamiento incluye un fondo a distribuir entre los municipios por “el equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la ley”, y que está al calculado en 350 mil millones de pesos, el Gobernador anunció que “como los municipios necesitan certidumbre, hemos resuelto garantizar aproximadamente 250.000 millones de pesos en cinco pagos fijos y determinados por la ley para que cada uno de los intendentes puedan contar con esos recursos”.

“Eso más allá del nivel y volumen que alcance la colocación de deuda”, aclaró.

legislaturabonaerense1 Axel Kicillof envió un mensaje a los bloques opositores de la Legislatura bonaerense.

En su discurso, el Gobernador denunció un “intento de asfixiar a las provincias” por parte del presidente Javier Milei y afirmó que Buenos Aires sufre “incumplimientos sistemáticos” en el envío de transferencias automáticas y no automáticas. “El robo a la Provincia es de 13 billones de pesos, o U$S9.000 millones. Milei también nos quitó U$S2.500 millones de recaudación”, puntulizó, y recordó que su administración presentó múltiples reclamos ante la Corte Suprema.

Kicillof describió un escenario de “profunda recesión” y enumeró los efectos en el territorio bonaerense: “La industria cayó 10%, la construcción 25%, el comercio 8%. Hay 1.000 obras frenadas, se perdieron 5.000 empresas y 172.000 puestos de trabajo. Aumentan los despidos, las suspensiones y las familias se endeudan porque no les alcanza la plata, en un contexto de tarifas en alza”.

“Mientras hay una fiesta en el mundo financiero, en los barrios la vida se vuelve cada vez más difícil”, concluyó.