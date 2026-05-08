Axel Kicillof hizo su primera visita de campaña a Córdoba

"Axel presidente", fue el cántico con el que los gremialistas recibieron y despidieron al mandatario bonaerense, a quien ya ven como virtual candidato presidencial.

Una vez que Kicillof puso pie en el salón que el gremio de Sanidad tiene en La Falda, Daer se apuró en dar las palabras de presentación.

“Como somos muy democráticos, esta mañana aclaraba que tu forma de ser, tu humildad, tu perspectiva y tu mirada te han llevado a que no te hayas proclamado como potencial candidato a gobernar nuestro país. Pero nosotros lo hemos debatido y creemos que sos el mejor candidato que tiene el peronismo para conducir los destinos de la Argentina”, remarcó el pope sindical.

En el escenario, el mandatario bonaerense estuvo escoltado por altos miembros de su Gabinete, como Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Alonso (Seguridad) y Walter Correa (Trabajo).

En primera fila del auditorio fueron a aclamar a Kicillof los armadores del Movimiento Derecho al Futuro de Córdoba, como el ex senador Carlos Caserio, el ex titular del Correo Argentino Eduardo Di Cola y el ex legislador provincial Omar Ruiz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2052787032833786218&partner=&hide_thread=false El sistema de salud está en crisis en todo el mundo, pero en nuestro país eso se agrava por un Gobierno nacional que no considera importante entregar remedios, invertir en hospitales ni en ningún elemento que permita mejorar la atención tanto pública como privada. pic.twitter.com/NdbpMgQDFf — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 8, 2026

El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner evitó presentarse como candidato presidencial, pero su discurso pivoteó sobre ejes nacionales.

“Tenemos que comprender la gravedad del momento. Es necesario que todos los sectores que forman parte del campo popular entiendan que el problema que tenemos es grave y requiere una solución en la que no estemos discutiendo entre nosotros; debemos empezar a construir una alternativa que nos saque de acá”, enfatizó.

Kicillof alertó que bajo la administración de Milei el país camina hacia "una catástrofe" y que frente a eso es urgente parar una "alternativa" que "tenemos que construirla nosotros".

“En nombre del peronismo y del movimiento obrero, me tomo el atrevimiento de decir que lo que está haciendo Milei en la Argentina es una catástrofe”, señaló.

“Estamos frente a un modelo que busca modificar la correlación de fuerzas en la Argentina y transformar profundamente su estructura productiva. Han venido a vender al mejor postor las riquezas naturales de nuestro país”, siguió.

Para el gobernador, el Gobierno libertario es un “experimento” de la ultra derecha mundial, aunque aclaró que "no es un hecho aislado sino un ejemplo más de procesos graves que están ocurriendo en todo el planeta”.

Según dijo, Milei es el “exponente más caricaturesco” del grupo de presidentes que busca “cambiar las reglas del juego a nivel mundial”.

image Axel Kicillof en Cosquin.

Kicillof firmó convenios estratégicos en materia turística, cultural, educativa y agraria

Kicillof mantuvo un encuentro con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, en el que suscribió acuerdos de cooperación orientados a promover el turismo y la cultura. Además, se reunió con representantes gremiales y firmó convenios en materia educativa y agraria.

En la Plaza Próspero Molina de Cosquín, el Gobernador suscribió un convenio turístico-cultural que tiene como objetivo potenciar el flujo de visitantes entre ambas jurisdicciones e impulsar la participación de artistas bonaerenses tanto en el Pre-Cosquín como en el histórico festival local. De esta manera, se busca beneficiar a las economías regionales y al sector productivo mediante ferias, festivales y circuitos turísticos vinculados a la identidad bonaerense y a la tradición folclórica.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Aunque lo intenten ocultar, está a la vista de todos que las políticas de motosierra y abandono del Gobierno nacional están destruyendo el empleo, la educación y el turismo en la provincia de Buenos Aires, en Cosquín y en cada rincón de la Argentina”.

“Nosotros estamos convencidos de que la sociedad está mucho mejor cuando el Estado la acompaña: con estos convenios estamos impulsando proyectos turísticos y culturales que impulsan aún más los vínculos que unen a Cosquín con nuestra provincia”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Cuando invertimos en cultura popular, lo que hacemos es permitir que todos y todas tengan la oportunidad de expresar y desarrollar sus talentos”.