Bullrich criticó a Axel Kicillof tras el robo a un nene de 12 años en La Plata

Partricia Bullrich cuestionó al gobernador bonaerense luego de que se difundiera el video de un violento asalto ocurrido en la Plata. También apuntó contra la gestión provincial por la situación de la inseguridad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a confrontar con el gobernador bonaerense Axel Kicillof tras la difusión de un violento robo sufrido por un niño de 12 años en la localidad platense de Tolosa. La funcionaria acusó a la Provincia de no actuar frente al delito y calificó al mandatario provincial de “inútil”.
El episodio ocurrió cuando el menor caminaba rumbo a la escuela y fue abordado por un delincuente que lo siguió durante varios metros antes de atacarlo por la espalda en la zona de 29 entre 529 y 530. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y mostró cómo el agresor arrojó al niño contra la vereda para inmovilizarlo y robarle sus pertenencias.
Según trascendió, el asaltante le sustrajo la mochila, el celular y otros objetos personales. Además, obligó al menor a quitarse el buzo que llevaba puesto antes de escapar del lugar. El hecho generó fuerte repercusión en redes sociales por la violencia del ataque y la edad de la víctima.
Tras la viralización del video, Bullrich publicó un mensaje en redes sociales dirigido contra Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada?”, escribió la funcionaria nacional.
La ministra también sostuvo que en la provincia de Buenos Aires “asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada”, y acusó a las autoridades bonaerenses de proteger a los delincuentes y abandonar “a los argentinos de bien”. Las declaraciones volvieron a profundizar la tensión política entre el Gobierno nacional y la administración provincial.
Por último, Bullrich cuestionó el contraste entre el discurso político y la situación de inseguridad cotidiana. “Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy”, concluyó la funcionaria al referirse al caso que tuvo como víctima al menor de 12 años.
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