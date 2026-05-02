Bullrich criticó a Axel Kicillof tras el robo a un nene de 12 años en La Plata

Tras la viralización del video, Bullrich publicó un mensaje en redes sociales dirigido contra Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “Yo no entiendo. El inútil de Kicillof y su no ministro de Seguridad ven esto, ¿y no les genera nada?”, escribió la funcionaria nacional.

Embed LA PLATA: BRUTAL ATAQUE A UN NENE DE 12 AÑOS PARA ROBARLE pic.twitter.com/nWRJ4ia4sa — Vía Szeta (@mauroszeta) May 1, 2026

La ministra también sostuvo que en la provincia de Buenos Aires “asesinan vecinos, roban a mansalva y no hacen nada”, y acusó a las autoridades bonaerenses de proteger a los delincuentes y abandonar “a los argentinos de bien”. Las declaraciones volvieron a profundizar la tensión política entre el Gobierno nacional y la administración provincial.

Por último, Bullrich cuestionó el contraste entre el discurso político y la situación de inseguridad cotidiana. “Mucha campaña y sonrisitas, pero la realidad es hoy”, concluyó la funcionaria al referirse al caso que tuvo como víctima al menor de 12 años.