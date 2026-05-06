Kicillof: "Por las políticas de Milei estamos viviendo una situación crítica en la salud"

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“Como consecuencia de las políticas de Javier Milei estamos viviendo una situación crítica en el sistema de salud: no solo tener una prepaga es inalcanzable para la mayoría, sino que además muchos se quedaron sin trabajo y perdieron el acceso a la obra social”, sostuvo el Gobernador.

Y agregó: “Frente a ello, en la provincia de Buenos Aires redoblamos los esfuerzos para acompañar a los bonaerenses: seguimos inaugurando centros de salud y, mientras el Gobierno nacional destruye el programa Remediar, nosotros decidimos expandir el programa de entrega de medicamentos gratuitos”.

A partir de una inversión de $2.618 millones, el CAPS “René Favaloro” cuenta con cuatro consultorios para atención general, uno odontológico y uno ginecológico, además de vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y SUM. Se trata del N°204 inaugurado durante la gestión y beneficiará a más de 3.200 vecinos y vecinas.

Kicillof entregó 299 escrituras gratuitas a familias de Dolores

Además, Kicillof encabezó el acto de entrega de 299 escrituras gratuitas para familias de la localidad de Dolores, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el intendente local, Juan Pablo García.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos muy felices de estar nuevamente en Dolores para entregar escrituras gratuitas: esto no es un regalo del Gobierno, es un derecho de cada uno de los y las bonaerenses. Muchas veces para que los derechos se cumplan hace falta un Estado presente, con sensibilidad y eficiencia: eso es lo que hacemos cuando trabajamos codo a codo con los intendentes para que las familias puedan tener, después de tanta espera, su título de propiedad”, agregó.

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“No se puede hablar realmente de libertad si primero no aseguramos la igualdad y la justicia social: con este programa estamos demostrando que donde hay una necesidad, hay una política pública que da respuestas”, sostuvo el Gobernador y agregó: “También entregamos una ambulancia, la Nº431 en la Provincia: lo hacemos porque estamos convencidos de que el acceso a la salud no puede depender ni del poder adquisitivo de los vecinos ni del código postal de donde vivan”.

En el marco del programa “Mi Escritura Mi Casa”, se entregaron 299 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito. De esta manera, son 832 las escrituras entregadas en el municipio desde el inicio de la gestión.