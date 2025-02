Axel Kicillof lamentó el crimen del delivery en Moreno: "Es una tragedia que nos duele"

A través de sus redes sociales, Kicillof dijo que desde su gestión seguirán "trabajando todos los días para mejorar la seguridad de la provincia de Buenos Aires con inversión, con equipamiento, con mayor tecnología, profesionalizando a nuestros agentes y a los cuerpos especiales".

El crimen de Lucas Aguiar se produjo el jueves por la tarde, cuando un hombre estaba esperando un colectivo y comenzó a discutir con un vendedor ambulante en el centro de Moreno. "Qué miras", le dijo y comenzaron a pelearse. El agresor salió corriendo y varios vecinos lo persiguieron, entre ellos un delivery.

En ese momento, el hombre sacó un cuchillo y apuñaló al vendedor ambulante y también al repartidor, que murió luego de ser trasladado a un hospital de la zona. Por el crimen fue detenido Luis Benjamín Benítez, de 38 años y con numerosos antecedentes penales.

De Kicillof a Milei: "Lucra políticamente con la muerte de un bonaerense"

Por otro lado, el Gobernador salió al cruce del presidente Javier Milei, luego de que anunciara la creación de la "Condecoración al Valor del Hombre Común", en homenaje al repartidor asesinado en Moreno. Kicillof lo acusó de hacer "marketing con el dolor y la tragedia" y de no cumplir con sus responsabilidades como jefe de Estado.

El mandatario provincial recordó que, desde su asunción en diciembre de 2023, Milei "desertó de las obligaciones que le impone nuestra Constitución" y lo responsabilizó por el impacto social de su plan económico. "En nombre del ajuste salvaje que está realizando, está pulverizando los ingresos, la producción y el trabajo nacional, agravando así -y con sus agresiones, descalificaciones e insultos- la violencia social", sostuvo. Además, lo instó a devolver los 749.000 millones de pesos del Fondo de Seguridad que, según denunció, fueron retenidos ilegalmente por el Gobierno nacional.

Usted tiene derecho a hacer campaña electoral pero no a hacer marketing con el dolor y la tragedia. Desde que asumió como primer mandatario, decidió desertar de las obligaciones que le impone nuestra Constitución. En nombre del ajuste salvaje que está realizando,… — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 1, 2025

Kicillof también le pidió a Milei que, si quiere abordar la problemática de la seguridad, lo haga "con seriedad, responsabilidad y sin oportunismos", y lo invitó a reunirse en su despacho o la Casa Rosada. "Por una vez, actúe como presidente de todos los argentinos; no todo vale por un voto. La motosierra no lleva paz a los hogares", expresó. Finalmente, cerró su mensaje con una fuerte acusación: "En lo personal, me repugna verlo lucrar políticamente con la muerte de un bonaerense, de un ciudadano argentino".

El enfrentamiento entre ambos dirigentes se desató luego de que Milei publicara en sus redes sociales un mensaje titulado "Un héroe se fue al cielo", en el que confirmó la creación de la condecoración para honrar a Aguilar. "Lucas hizo el sacrificio máximo por un desconocido, entregó su vida para defenderlo", escribió el presidente