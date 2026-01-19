Axel Kicillof recorrió la muestra "Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía"

La muestra recupera los resultados de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, que fue popularizada gracias a su transmisión en vivo durante julio y agosto de 2025. Puede visitarse de manera libre y gratuita en el Museo MAR, de martes a domingos de 15 a 21 horas, hasta el 15 de febrero inclusive.

muestrakicillof1 Axel Kicillof visitó una muestra que propone distintas actividades.

A partir del trabajo conjunto entre los ministerios de Comunicación Pública y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; el Instituto Cultural, AUBASA y CONICET Mar del Plata, la exposición invita a toda la familia a recorrer distintos espacios: un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Además, propone talleres para chicos de 2 a 12 años y conversatorios con especialistas que estuvieron a bordo del buque Falkor (too).

Estuvieron presentes también en la visita el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza; los subsecretarios de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Aguero; y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; el director del Museo MAR, Ezequiel Pérez Saenz; el concejal local Gustavo Pulti; y la investigadora del CONICET Daniela Garanzini.