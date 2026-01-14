El gobierno de Axel Kicillof mostró el impacto del ajuste de Milei en el turismo bonaerense

De acuerdo con el primer relevamiento realizado por el Ejecutivo bonaerense, incluso entre quienes sí pueden viajar se observa un cambio de tendencia: la mayoría opta por destinos internacionales, sobre todo Brasil, que capta cada vez más turistas en detrimento de la Costa Atlántica.

"El verano bonaerense es un termómetro de la economía del país y lamentablemente seguimos observando que no hay un repunte y que la situación se agrava año a año desde que gobierna Milei", advirtió Kicillof en sus redes sociales.

Las cifras fueron presentadas por el ministro de Producción, Augusto Costa, durante la primera reunión productiva de la temporada 2026, realizada en Mar de Ajó. Del encuentro participaron representantes de los sectores industrial y turístico, y fue encabezado por Kicillof, en el marco de su recorrida veraniega por la costa. La agenda del gobernador continuará en las próximas horas con una reunión junto a intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

vacaciones2026 De acuerdo con el informe del gobierno bonaerense, la temporada 2026 se presenta compleja.

Temporada 2026: los números en la Costa Atlántica

Los datos preliminares relevados por la administración de Kicillof anticipan un escenario complejo para esta temporada veraniega. Entre el 1° de diciembre de 2025 y el 11 de enero pasado, llegaron a la provincia de Buenos Aires 3,6 millones de turistas. Sin embargo, la estadía promedio durante la segunda quincena de diciembre fue de apenas 3,8 noches; es decir, menos de cuatro días.

En cuanto a los costos, el Instituto de Economía de la UADE estimó que una familia tipo necesita un presupuesto promedio de 3,8 millones de pesos para vacacionar en destinos locales durante la segunda quincena de enero.

Costa y Kicillof también destacaron los resultados de una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) que generó fuerte repercusión. El estudio confirma que la Costa Atlántica continúa siendo el destino preferido por los habitantes del AMBA, aunque la mayoría no viajará este verano: el 57% se quedará en su lugar de residencia, siete puntos porcentuales más que en 2025.

Tras la cuestión económica, la falta de días disponibles aparece como el segundo motivo más mencionado, con el 20,8% de los casos. Otro factor que afecta al turismo bonaerense es el aumento récord de viajes al exterior. Según la Encuesta de Turismo Internacional del INDEC, entre enero y noviembre salieron del país un 46,9% más de turistas argentinos que en el mismo período de 2024. Brasil cerró 2025 con más de 9,2 millones de visitantes extranjeros, de los cuales más de 3,3 millones fueron argentinos.

En paralelo, la Provincia advirtió un cambio en el perfil de quienes visitan la costa bonaerense: crece la participación de turistas de altos ingresos, mientras disminuye la presencia de sectores de clase media y media baja.