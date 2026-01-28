Bajaría la imputabilidad a 12 años: la advertencia de Alejandra Monteoliva por el avance del crimen en menores

Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con Radio "La Red", donde la funcionaria explicó que el debate será abordado en el Congreso y remarcó que la legislación vigente en la Argentina data de 1980, en un contexto social y delictivo muy distinto al actual. En ese sentido, señaló que el país se encuentra atrasado en comparación con la mayoría de las naciones de la región y de Europa. “Excepto Brasil, todos los países de la región tienen la edad de imputabilidad entre los 12, 13 y 14 años”, indicó.

Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich en Seguridad, será responsable de la nueva fuerza. Alejandra Monteoliva, sucesora de Patricia Bullrich en Seguridad, será responsable de la nueva fuerza.

Monteoliva advirtió que el crecimiento del crimen organizado modificó profundamente las dinámicas del delito y puso el foco en el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales. “Hoy, las organizaciones criminales reclutan niños. No hemos dimensionado el impacto que eso tiene. Para estas organizaciones la vida no vale nada y siempre tienen reemplazo”, alertó.

La ministra aclaró que la propuesta no se limita a una modificación legal puntual, sino que busca un cambio integral del sistema. Según explicó, el eje estará puesto en la prevención, la contención y la reeducación, con un fuerte componente educativo obligatorio. También mencionó que el debate contempla figuras como la del supervisor y mecanismos de seguimiento para evitar la reincidencia y la permanencia de los menores en circuitos delictivos.

En relación con las estadísticas, Monteoliva señaló que aún no existen datos oficiales desagregados por edad sobre delitos cometidos por menores, aunque precisó que el 60% de las víctimas de homicidios en el país tiene entre 17 y 40 años. “Hay chicos muy jóvenes involucrados en organizaciones criminales con distintas funciones. Es una situación terrible y muy triste”, sostuvo.

Sigue el protocolo antipiquetes

Durante la entrevista, la funcionaria ratificó la continuidad del protocolo antipiquetes implementado por Patricia Bullrich y defendió su aplicación como una herramienta de planificación operativa. Además, destacó la reducción sostenida de homicidios desde fines de 2023 y aseguró que la Argentina es observada en la región por su estrategia de seguridad. “Está demostrado que los homicidios se pueden bajar”, afirmó, y detalló que cerca del 19% de los asesinatos están vinculados al crimen organizado.