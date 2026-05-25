Benegas Lynch criticó a Jorge García Cuerva: "Militan con sotana"

Luego de las críticas pronunciadas durante el Tedeum por el 25 de Mayo, el diputado libertario arremetió contra el arzobispo de Buenos Aires y lo vinculó con el kirchnerismo.
Alberto Benegas Lynch, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), cuestionó este lunes al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, por el fuerte discurso que brindó durante el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.
“El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, escribió Benegas Lynch a través de las rede social X, y acusó al Arzobispo de hacer militancia “con sotana” , al tiempo que lo vinculó con dirigentes del kirchnerismo.
En el mismo mensaje, agregó: “La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los deja siempre en mal lugar”.
El diputado acompañó sus su mensaje con imágenes de García Cuerva junto al exministro de Economía Sergio Massa, la extitular de AySA Malena Galmarini y la exgobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner.
Las fotografías corresponden a actividades realizadas entre 2017 y 2023, período en el que García Cuerva se desempeñó primero como obispo auxiliar de Lomas de Zamora y luego como obispo de Río Gallegos.
En un segundo mensaje, Benegas Lynch apuntó a que “La unión religión y estado fue receta del horror en Europa. La Argentina la heredó de España. No debería existir tal unión. Catalogar una religión particular como la oficial de un país, no tiene sentido ni razón y ha servido para q creyentes de otras religiones financien la privilegiada”, sentenció.
También se sumó a la críticas contra García Cuerva fue Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei. “Técnicamente no tiene el menor rigor académico la opinión de un obispillo embrutecido, inmoral y anticristiano. A tal punto esto es así, que el militante García Cuerva se junta jocosamente no con católicos de estricta observancia sino con malvivientes que militan con él”, sostuvo.
Y completó: “En rigor, este sujeto es parte de la camada de herejes infiltrados en la Iglesia que el apóstata Bergoglio colocó en lugares de poder. Su falible y precaria opinión tiene un peso minúsculo y sólo nos sirve de guía a los argentinos de bien para ratificar que Milei está conduciendo el país hacia un rumbo correctísimo”.
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