La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó por quinto mes consecutivo

Con estos resultados, el promedio de confianza de la gestión de Milei cayó a 2,41 puntos, el nivel más bajo desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023.

El estudio señala que mayo de 2026 representa el mes número 30 de la actual administración. En ese punto del mandato, el nivel de confianza es similar al registrado por el gobierno de Mauricio Macri en igual período, cuando el ICG marcaba 2,04 puntos, apenas un 2,6% superior al actual. Sin embargo, el desempeño se encuentra por debajo del registrado por Néstor Kirchner, que alcanzaba 2,42 puntos en su mes 30.

En la comparación con otras gestiones, el valor actual supera los niveles que tuvieron Cristina Fernández de Kirchner durante su segundo mandato (1,70 puntos) y su primera presidencia (1,61), así como también el de Alberto Fernández, que registraba 1,40 puntos en el mismo tramo de gestión.

Milei La confianza en el gobierno de Javier Milei continúa en baja.

Índice de Confianza: los puntos en baja del gobierno de Javier Milei

Respecto de los componentes del indicador elaborado por la UTDT, tres de los cinco indicadores mostraron caídas en mayo. El ítem Capacidad descendió un 5,6% y quedó en 2,36 puntos, el nivel más bajo de la administración libertaria. También retrocedieron Preocupación por el interés general, que cayó a 1,57 puntos (-2,5%), y Honestidad, que bajó a 2,46 puntos (-1,6%). Ambos marcaron sus peores registros del año.

En contraste, los otros dos componentes mostraron leves mejoras. La Evaluación general del gobierno subió un 3% y alcanzó 1,69 puntos, mientras que Eficiencia avanzó marginalmente hasta 1,88 puntos.

El Índice de Confianza en el Gobierno se publica mensualmente desde noviembre de 2001 y mide, en una escala de 0 a 5, la percepción pública sobre el Poder Ejecutivo nacional. El relevamiento es realizado por Poliarquía Consultores sobre una muestra de 1.000 casos distribuidos en 39 localidades del país. El trabajo de campo correspondiente a esta edición se llevó a cabo entre el 4 y el 19 de mayo de 2026.