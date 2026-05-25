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Milei encabezó una reunión de Gabinete en medio de la interna libertaria

En medio de la crisis del oficialismo y tras el duro mensaje de la Iglesia, el Presidente se reunió con sus funcionarios y referentes de su espacio.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes al mediodía la primera reunión luego de la interna que se desató a partir de un usuario de la red social X atribuido a Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados.

Antes del encuentro que se lleva a cabo en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, el elenco del Presidente compartió el tradicional Tedeum donde trataron de mostrar armonía y cercanía con los presentes.

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La única ausencia fue la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se encuentra en la Ciudad del Vaticano al frente de una actividad oficial.

En la Casa Rosada reconocen que se estudian cambios para futuros encuentros. Entre las opciones que circulan aparece la posibilidad de reuniones más "selectas", "reservadas a integrantes del Poder Ejecutivo" y al asesor Santiago Caputo, por lo que quedaría excluidos la titular de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el propio Martín Menem.

ADEMÁS: El mensaje de Victoria Villarruel por no haber sido invitada al Tedeum del 25 de Mayo

La idea del cónclave oficial, de acuerdo a lo poco que trascendió, fue reordenar la agenda legislativa y trazar los próximos pasos de la gestión tras el éxito en el Parlamento. El miércoles, el oficialismo consiguió sancionar las leyes Hojarasca y la modificación de la normativa de Zonas Frías.

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