Milei encabezó una reunión de Gabinete en medio de la interna libertaria

La única ausencia fue la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se encuentra en la Ciudad del Vaticano al frente de una actividad oficial.

En la Casa Rosada reconocen que se estudian cambios para futuros encuentros. Entre las opciones que circulan aparece la posibilidad de reuniones más "selectas", "reservadas a integrantes del Poder Ejecutivo" y al asesor Santiago Caputo, por lo que quedaría excluidos la titular de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el propio Martín Menem.

La idea del cónclave oficial, de acuerdo a lo poco que trascendió, fue reordenar la agenda legislativa y trazar los próximos pasos de la gestión tras el éxito en el Parlamento. El miércoles, el oficialismo consiguió sancionar las leyes Hojarasca y la modificación de la normativa de Zonas Frías.