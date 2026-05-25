Benegas Lynch criticó a Jorge García Cuerva por su homilía: "Militan con sotana"

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El diputado acompañó sus su mensaje con imágenes de García Cuerva junto al exministro de Economía Sergio Massa, la extitular de AySA Malena Galmarini y la exgobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner.

Las fotografías corresponden a actividades realizadas entre 2017 y 2023, período en el que García Cuerva se desempeñó primero como obispo auxiliar de Lomas de Zamora y luego como obispo de Río Gallegos.

En un segundo mensaje, Benegas Lynch apuntó a que “La unión religión y estado fue receta del horror en Europa. La Argentina la heredó de España. No debería existir tal unión. Catalogar una religión particular como la oficial de un país, no tiene sentido ni razón y ha servido para q creyentes de otras religiones financien la privilegiada”, sentenció.

También se sumó a la críticas contra García Cuerva fue Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei. “Técnicamente no tiene el menor rigor académico la opinión de un obispillo embrutecido, inmoral y anticristiano. A tal punto esto es así, que el militante García Cuerva se junta jocosamente no con católicos de estricta observancia sino con malvivientes que militan con él”, sostuvo.

Y completó: “En rigor, este sujeto es parte de la camada de herejes infiltrados en la Iglesia que el apóstata Bergoglio colocó en lugares de poder. Su falible y precaria opinión tiene un peso minúsculo y sólo nos sirve de guía a los argentinos de bien para ratificar que Milei está conduciendo el país hacia un rumbo correctísimo”.