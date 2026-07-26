Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina tras el ataque de Javier Milei a Lula

El líder de La Libertad Avanza relacionó la situación con la de Argentina, la cual “sufrió las consecuencias” por tomar el camino del socialismo. Por eso, advirtió que la misión de su gobierno es “advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina, y todavía peores”.

“Hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. Porque hemos padecido, no queremos que otros padezcan”, señaló durante su discurso en la Convención Nacional del Partido Liberal.

“Lo hemos hecho en visitas a otros países, en foros y organismos internacionales y donde sea que hayamos tenido la oportunidad; lo seguiremos haciendo. Seguiremos ofreciendo nuestro testimonio, en todas partes, contra las mentiras del socialismo”, sostuvo.

“Hoy Brasil puede sumarse a la transformación regional de la que hemos sido testigos en estos últimos años, que hará de Latinoamérica una región sinónimo de progreso”, dijo Milei en referencia al avance de los gobiernos de derecha que asumieron en el continente: Argentina, Colombia, Perú, Chile y Ecuador.

Asimismo, cuestionó la condena judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro a más de 27 años de prisión por haber liderado un intento fallido de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula en 2023. Milei apuntó contra Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal que bloqueó su encuentro con Jair Bolsonaro.

El libertario lo llamó “la basura calva” y lamentó no poder visitar a su “amigo injustamente encarcelado”, cuando -recordó- el propio Lula recibió dirigentes extranjeros en su paso por la cárcel, lo que calificó de “carácter vengativo”.