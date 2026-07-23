Política |

Milei viaja a San Pablo y se encontrará con Flavio Bolsonaro

El Presidente recibirá una distinción y participará de una convención del Partido Liberal brasileño, pero no podrá reunirse con el ex mandatario Jair Bolsonaro.

El presidente Javier Milei realizará una visita oficial a la ciudad de San Pablo, en Brasil, entre este viernes y el sábado, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la Argentina y el principal candidato liberal de esa nación, Flavio Bolsonaro.

Según la agenda oficial que trascendió en fuentes oficiales, este viernes el mandatario por la noche partirá, junto a su comitiva, en vuelo oficial hacia la ciudad brasileña.

La jornada central de la visita tendrá lugar el sábado, cuando Milei se traslade alrededor de las 9:00 al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.

ADEMÁS: Milei respondió a la campaña anti Argentina con una frase atribuida a Churchill

A continuación se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras.

Posteriormente, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro, en la que se abordarán temas de la agenda bilateral.

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal.

Javier Milei y Jair Bolsonaro, dos de los políticos más influyentes de la nueva derecha mundial, se juntaron en Buenos Aires.
Javier Milei y Jair Bolsonaro, dos de los políticos más influyentes de la nueva derecha mundial, se juntaron en Buenos Aires.

Milei no podrá ver a Jair Bolsonaro

Sin embargo Milei no podrá ir a visitar a Jair Bolosanaro debido a que el Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó las restricciones de la prisión domiciliaria al ex mandatario.

El juez Alexandre de Moraes desestimó la semana pasada recurso presentado por la defensa del ex jefe de Estado para autorizar el encuentro con el libertario durante la semana próxima en la ciudad de Brasilia.

ADEMÁS: La Justicia suspendió el DNU de Milei que prohibía los tratamientos de identidad de género

El fallo del magistrado sostiene que por un plazo de 30 días Bolsonaro tendrá permitido únicamente recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas, al tiempo que aquellas visitas con fines políticos permanecerán prohibidas hasta termine la campaña electoral.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados