Milei viaja a San Pablo y se encontrará con Flavio Bolsonaro

Posteriormente, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto al gobernador Tarcísio de Freitas, el intendente Ricardo Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro, en la que se abordarán temas de la agenda bilateral.

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal.

Javier Milei y Jair Bolsonaro, dos de los políticos más influyentes de la nueva derecha mundial, se juntaron en Buenos Aires.

Milei no podrá ver a Jair Bolsonaro

Sin embargo Milei no podrá ir a visitar a Jair Bolosanaro debido a que el Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó las restricciones de la prisión domiciliaria al ex mandatario.

El juez Alexandre de Moraes desestimó la semana pasada recurso presentado por la defensa del ex jefe de Estado para autorizar el encuentro con el libertario durante la semana próxima en la ciudad de Brasilia.

El fallo del magistrado sostiene que por un plazo de 30 días Bolsonaro tendrá permitido únicamente recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas, al tiempo que aquellas visitas con fines políticos permanecerán prohibidas hasta termine la campaña electoral.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.