La Justicia de Brasil impidió la visita de Javier Milei a Jair Bolsonaro

Bolsonaro, de 71 años, cumple prisión domiciliaria en Brasilia desde marzo por cuestiones de salud. En septiembre del año pasado fue condenado a 27 años de cárcel por haber impulsado un plan destinado a mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La resolución judicial también prohíbe al ex jefe de Estado recibir visitas con fines político-electorales hasta después de los comicios generales de octubre y le impide difundir mensajes o manifiestos políticos por cualquier medio, incluso a través de terceros.

Tras conocerse la decisión, Flávio Bolsonaro cuestionó duramente la medida. En un video publicado en la red social X, calificó la prohibición de visitas como un “abuso” y acusó a Alexandre de Moraes de actuar por motivaciones políticas.

El hijo del exmandatario será uno de los principales contendientes en las elecciones de octubre, en las que Lula buscará la reelección, mientras la situación judicial de Bolsonaro continúa condicionando el escenario político brasileño.