La Justicia de Brasil impidió la visita de Javier Milei a Jair Bolsonaro

El juez Alexandre de Moraes rechazó el pedido de la defensa del exmandatario brasileño y endureció las condiciones de su prisión domiciliaria.
El Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó las restricciones sobre la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro y bloqueó la posibilidad de que el presidente Javier Milei lo visite durante la próxima semana en Brasilia.
La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien rechazó el recurso presentado por la defensa del exmandatario brasileño para autorizar el encuentro con el jefe de Estado argentino. La resolución establece nuevas limitaciones para Bolsonaro por un plazo de 30 días.
Según el fallo, el ex presidente solo podrá recibir visitas de médicos, abogados y fisioterapeutas, mientras que cualquier encuentro con fines políticos permanecerá prohibido hasta la finalización de la campaña electoral.
Además, el magistrado determinó que Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y candidato en las próximas elecciones, tampoco podrá visitar la residencia familiar durante los próximos tres meses.
Bolsonaro, de 71 años, cumple prisión domiciliaria en Brasilia desde marzo por cuestiones de salud. En septiembre del año pasado fue condenado a 27 años de cárcel por haber impulsado un plan destinado a mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
La resolución judicial también prohíbe al ex jefe de Estado recibir visitas con fines político-electorales hasta después de los comicios generales de octubre y le impide difundir mensajes o manifiestos políticos por cualquier medio, incluso a través de terceros.
Tras conocerse la decisión, Flávio Bolsonaro cuestionó duramente la medida. En un video publicado en la red social X, calificó la prohibición de visitas como un “abuso” y acusó a Alexandre de Moraes de actuar por motivaciones políticas.
El hijo del exmandatario será uno de los principales contendientes en las elecciones de octubre, en las que Lula buscará la reelección, mientras la situación judicial de Bolsonaro continúa condicionando el escenario político brasileño.
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