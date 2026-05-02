Los gremios más combativos pidieron a la CGT que se endurezca contra Javier Milei

Maturano sostuvo también que "el modelo sindical argentino es el mejor del mundo desde 1945" y apuntó contra los principales referentes de la CGT. "La mesa chica la dirigen dos o tres vivos", señaló el dirigente gremial. "No hay oposición política. Nos traiciona el PJ, nos traicionan los gobernadores cuando votaron la Ley Bases. Dónde carajo vamos a ir nosotros, a qué frente”, evaluó en su mensaje.

Ante 1.500 representantes gremiales de todo el país, el FreSU debatió un programa de lucha centrado en cuatro ejes compuestos por la exigencia de un Salario Mínimo Vital y Móvil real que cubra las necesidades básicas, la defensa de los derechos laborales frente a la precarización, la protección de la soberanía y la industria nacional, y la reivindicación del derecho a huelga y la libertad sindical.

El primero en tomar la palabra había sido Yofra, que exigió “salir a luchar contra el Gobierno y la burocracia sindical que nos quiera venir a frenar” y volvió a proponer “un paro por tiempo indeterminado”.

Luego, fue el turno de Aguiar. “El ajuste nos impacta a todos por igual. No podemos permitir que nos digan en la cara que bajó la pobreza", afirmó el secretario general de ATE. Y luego, exclamó: "¡Hoy comienza la ofensiva del movimiento obrero!".

fresu2 Más de 1.500 representantes gremiales de todo el país participaron del encuentro en Pilar.

"Una ofensiva que no se va a detener hasta que no se cumpla con el programa que acabamos de elaborar y votaron más de 1.600 delegadas y delegados de las organizaciones gremiales provenientes de todas las centrales que integran el FreSU", continuó Aguiar. "Damos inicio a un camino de recuperación salarial. La conflictividad va a escalar hasta que el gobierno de Milei nos devuelva a los trabajadores hasta el último peso que nos robó", agregó.

El cierre estuvo a cargo de Furlán. “Nunca más de aquí hacia el futuro, las y los trabajadores vamos a andar en tinieblas. Tenemos claro el programa que votó aquí, tenemos claro que es lo que tenemos que defender para nosotros, para nuestras familias y para nuestra patria”, resumió.