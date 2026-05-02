Los gremios más combativos pidieron a la CGT que se endurezca contra Javier Milei

Fue durante un encuentro organizado por el FreSU en Pilar. Junto con las críticas a la central obrera, pidieron a salir a la calle para luchar contra el Gobierno y advirtieron que "la conflictividad social va a escalar".
Los gremios distanciados de la cúpula de la CGT realizaron su propio plenario en las últimas horas, después de no haber asistido a la marcha del jueves en Plaza de Mayo, y reclamaron a la central obrera que endurezca su postura hacia el gobierno de Javier Milei.
El encuentro por el Día del Trabajador tuvo lugar en Pilar, donde el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) volvió a desafiar a la CGT. Allí estuvieron los referentes del espacio: Abel Furlán (UOM), Daniel Yofra (Aceiteros) y Rodolfo Aguiar (ATE). A ellos se sumó Omar Maturano (La Fraternidad), que cuestionó con dureza a la central sindical.
“Hay que profundizar el plan de lucha y dejémonos de marchitas de mierda”, disparó Maturano en clara referencia a la movilización del día anterior en Plaza de Mayo, en un discurso virulento contra el Gobierno y la cúpula cegetista. El titular del gremio de maquinistas de trenes apuntó contra la gestión libertaria por la apertura de importaciones, al quejarse de que “la mierda que nos traen de China nos hace perder los puestos de trabajo”.
Maturano sostuvo también que "el modelo sindical argentino es el mejor del mundo desde 1945" y apuntó contra los principales referentes de la CGT. "La mesa chica la dirigen dos o tres vivos", señaló el dirigente gremial. "No hay oposición política. Nos traiciona el PJ, nos traicionan los gobernadores cuando votaron la Ley Bases. Dónde carajo vamos a ir nosotros, a qué frente”, evaluó en su mensaje.
Ante 1.500 representantes gremiales de todo el país, el FreSU debatió un programa de lucha centrado en cuatro ejes compuestos por la exigencia de un Salario Mínimo Vital y Móvil real que cubra las necesidades básicas, la defensa de los derechos laborales frente a la precarización, la protección de la soberanía y la industria nacional, y la reivindicación del derecho a huelga y la libertad sindical.
El primero en tomar la palabra había sido Yofra, que exigió “salir a luchar contra el Gobierno y la burocracia sindical que nos quiera venir a frenar” y volvió a proponer “un paro por tiempo indeterminado”.
Luego, fue el turno de Aguiar. “El ajuste nos impacta a todos por igual. No podemos permitir que nos digan en la cara que bajó la pobreza", afirmó el secretario general de ATE. Y luego, exclamó: "¡Hoy comienza la ofensiva del movimiento obrero!".
"Una ofensiva que no se va a detener hasta que no se cumpla con el programa que acabamos de elaborar y votaron más de 1.600 delegadas y delegados de las organizaciones gremiales provenientes de todas las centrales que integran el FreSU", continuó Aguiar. "Damos inicio a un camino de recuperación salarial. La conflictividad va a escalar hasta que el gobierno de Milei nos devuelva a los trabajadores hasta el último peso que nos robó", agregó.
El cierre estuvo a cargo de Furlán. “Nunca más de aquí hacia el futuro, las y los trabajadores vamos a andar en tinieblas. Tenemos claro el programa que votó aquí, tenemos claro que es lo que tenemos que defender para nosotros, para nuestras familias y para nuestra patria”, resumió.