Milei defendió el programa económico tras un informe sobre la caída de pesos en circulación

En ese marco, aseguró que la escasez de pesos no es consecuencia de un error o de una crisis de liquidez, sino una política deliberada destinada a consolidar el equilibrio fiscal y contener la inflación. Según la visión oficial, la reducción de la emisión monetaria es uno de los pilares centrales del programa libertario.

Milei también apuntó contra economistas y analistas que durante los últimos meses pronosticaron una devaluación brusca. El mandatario afirmó que “el chanterío local operaba devaluación buscando sembrar terror” y acusó a esos sectores de ignorar la dinámica monetaria impulsada por el Gobierno.

De acuerdo con el análisis compartido por el Presidente, Argentina atraviesa un proceso opuesto al de otros países y economías de la región, donde la expansión monetaria continúa creciendo a tasas elevadas. En cambio, la administración libertaria sostiene una política de absorción de pesos y fuerte disciplina fiscal.

El mandatario presentó esa diferencia como una muestra de la singularidad del programa económico argentino y ratificó su compromiso con el fin de la emisión monetaria. Para Milei, el ajuste monetario y fiscal constituye la base para estabilizar la economía y reducir la inflación de manera permanente.

La publicación presidencial concluyó con un nuevo “¡CIAO!”, frase habitual en sus mensajes dirigidos a críticos y opositores. Con esa respuesta, Milei volvió a cerrar filas en defensa de su modelo económico y reafirmó que mantendrá la política de contracción monetaria pese a los cuestionamientos sobre sus efectos en la actividad económica.