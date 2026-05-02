Milei defendió el programa económico tras un informe sobre la caída de pesos en circulación

El Presidente respondió a un análisis del financista Octavio Costa y aseguró que la contracción monetaria es una decisión deliberada de su Gobierno.
El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su Gobierno y respaldó la fuerte contracción de la oferta monetaria aplicada por la Casa Rosada. Lo hizo a través de una publicación en redes sociales, donde respondió un análisis del fundador y CEO de Azuria Capital LLC, Octavio Tavi Costa, sobre la dinámica monetaria argentina.
El informe citado por Milei señalaba que la oferta monetaria argentina cayó un 11% anual en dólares al 30 de abril de 2026. A partir de ese dato, el mandatario reafirmó que la reducción de pesos en circulación forma parte central de su programa económico y cuestionó a quienes habían advertido sobre una eventual devaluación.
“Lo he explicado hasta el cansancio el año pasado”, escribió Milei en su cuenta de X al referirse a las “condiciones monetarias relativas”. El Presidente sostuvo que ya había presentado públicamente las ecuaciones y fundamentos técnicos de su modelo económico en distintas transmisiones en vivo.
En ese marco, aseguró que la escasez de pesos no es consecuencia de un error o de una crisis de liquidez, sino una política deliberada destinada a consolidar el equilibrio fiscal y contener la inflación. Según la visión oficial, la reducción de la emisión monetaria es uno de los pilares centrales del programa libertario.
Milei también apuntó contra economistas y analistas que durante los últimos meses pronosticaron una devaluación brusca. El mandatario afirmó que “el chanterío local operaba devaluación buscando sembrar terror” y acusó a esos sectores de ignorar la dinámica monetaria impulsada por el Gobierno.
De acuerdo con el análisis compartido por el Presidente, Argentina atraviesa un proceso opuesto al de otros países y economías de la región, donde la expansión monetaria continúa creciendo a tasas elevadas. En cambio, la administración libertaria sostiene una política de absorción de pesos y fuerte disciplina fiscal.
El mandatario presentó esa diferencia como una muestra de la singularidad del programa económico argentino y ratificó su compromiso con el fin de la emisión monetaria. Para Milei, el ajuste monetario y fiscal constituye la base para estabilizar la economía y reducir la inflación de manera permanente.
La publicación presidencial concluyó con un nuevo “¡CIAO!”, frase habitual en sus mensajes dirigidos a críticos y opositores. Con esa respuesta, Milei volvió a cerrar filas en defensa de su modelo económico y reafirmó que mantendrá la política de contracción monetaria pese a los cuestionamientos sobre sus efectos en la actividad económica.
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