Patricia Bullrich habló de la recuperación económica e hizo un reclamo al Gobierno

Bullrich planteó que el ritmo de los cambios debe acompañar las necesidades de los argentinos para que el esfuerzo realizado durante el proceso de estabilización “tenga sentido” en 2027. En ese línea, sostuvo que se necesita confianza para que la velocidad de los cambios se traduzca en mejoras para las familias, las pymes y las empresas.

La dirigente ya había expresado una preocupación similar durante su participación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde reclamó “más velocidad en los resultados” y definió el rumbo económico del Gobierno como “correcto”, aunque difícil.

En relación con los impuestos, Bullrich sostuvo que uno de los desafíos consiste en ampliar los beneficios que actualmente reciben las grandes inversiones hacia otros sectores de la economía. Según planteó, numerosas empresas continúan afrontando costos elevados que afectan sus condiciones de competencia.

El RIGI fue diseñado por el Gobierno para atraer grandes inversiones mediante beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios durante períodos prolongados. Bullrich cuestionó que esas ventajas puedan generar diferencias frente a las empresas que no reúnen los requisitos para ingresar al régimen.

Las declaraciones de la senadora se conocieron un día después de que el presidente Javier Milei defendiera su programa económico durante el Council of the Americas y descartara la necesidad de realizar cambios en el rumbo adoptado por su administración. Bullrich, en cambio, volvió a reclamar una mayor velocidad en los resultados.

La senadora también había planteado una posición similar durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde reconoció los avances macroeconómicos y recordó que los planes de estabilización atraviesan “momentos difíciles”. Sin embargo, advirtió que abandonar el camino elegido implicaría “caerse”.