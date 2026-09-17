El Senado aprobó la ley Inocencia Fiscal II, destinada al blanqueo de capitales

Además, el proyecto prohíbe a los funcionarios públicos y aquellos que hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores adherir a este régimen.

El proyecto aprobado también redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

El debate en el Senado

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que por falta de confianza "los ciudadanos sacaron del circuito" sus ahorros en dólares y dijo Argentina y Rusia son los países con "más dólares fuera del circuito financiero porque el Estado fue un enemigo del ahorro".

"El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos. Y por eso el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros", agregó.

Debate en el Senado.

Desde el peronismo, el senador José Mayans, aseguró que la reforma de Inocencia Fiscal es "un desastre" como fue la ley aprobada en diciembre y "es un premio a los evasores y los narcotraficantes"

"Esta es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni que no presentó su declaración jurada porque está esperando la sanción", apuntó