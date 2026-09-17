El Senado aprobó la ley Inocencia Fiscal II, destinada al blanqueo de capitales

El oficialismo logró sancionar el proyecto con votos de la LLA, UCR, PRO y bloques provinciales. La iniciativa fue aprobada por 44 a 23 votos.
El Senado aprobó en general el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa clave para el Gobierno Nacional, a fin de captar dólares que aún los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero, iniciativa que fue aprobada por 44 votos a favor que fueron aportados por la Libertad Avanza (LLA), el PRO; la UCR, y bloques provinciales, y 23 en contra, votos, la mayoría del peronismo.
La sanción del proyecto es un logro importante del oficialismo para recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió ceder ante sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles.
La reforma de la Ley de Inocencia Fiscal II, busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal a partir de la eliminación de las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, ya que esta ley establecía que solo podían ingresar a él aquellos que tengan hasta un patrimonio de 10.000 millones de pesos.
Uno de los puntos claves es que los legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo, así como el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de ganancias.
Además, el proyecto prohíbe a los funcionarios públicos y aquellos que hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores adherir a este régimen.
El proyecto aprobado también redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.
Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que por falta de confianza "los ciudadanos sacaron del circuito" sus ahorros en dólares y dijo Argentina y Rusia son los países con "más dólares fuera del circuito financiero porque el Estado fue un enemigo del ahorro".
"El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos. Y por eso el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros", agregó.
Desde el peronismo, el senador José Mayans, aseguró que la reforma de Inocencia Fiscal es "un desastre" como fue la ley aprobada en diciembre y "es un premio a los evasores y los narcotraficantes"
"Esta es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni que no presentó su declaración jurada porque está esperando la sanción", apuntó
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