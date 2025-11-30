Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad

En su mensaje público, Bullrich agradeció “profundamente” al Presidente por la confianza otorgada para “sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

A lo largo de la misiva, la funcionaria destacó que recibió “un mandato claro” al asumir: “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”.

Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional.



Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país.

La carta enviada a Milei subraya también el acompañamiento del equipo del Ministerio y el respaldo político para aplicar la estrategia de seguridad del Gobierno. Bullrich remarcó que su gestión estuvo centrada en la recuperación del orden público y en el fortalecimiento de las fuerzas federales.

Asume en el Senado

La renuncia se da en el marco de su inminente desembarco en el Congreso: el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional. Desde ese rol, aseguró que continuará impulsando “las reformas que el país necesita” y defendiendo los valores que considera centrales para el oficialismo: “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

Bullrich dedicó un párrafo especial a su sucesora, Alejandra Monteoliva, a quien definió como una dirigente con la “capacidad, experiencia y compromiso” necesarios para continuar la línea trazada durante su gestión. Le deseó “el mayor de los éxitos” y sostuvo que está en condiciones de profundizar la doctrina que, según la saliente ministra, permitió “lograr el orden en el país”.

La carta concluyó con un agradecimiento al Presidente y un saludo formal, poniendo fin a una gestión marcada por episodios de fuerte confrontación política y por la implementación de medidas orientadas a reforzar la presencia del Estado en materia de seguridad.