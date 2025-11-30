Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad

La funcionaria presentó su dimisión a Javier Milei mediante una carta difundida en redes sociales. Agradeció el respaldo recibido, defendió los lineamientos de su gestión y respaldó a su sucesora, Alejandra Monteoliva. El 10 de diciembre ocupará su banca en el Senado.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó su renuncia al cargo con efecto a partir del 1° de diciembre de 2025, según informó en una publicación en redes sociales donde compartió la carta formal enviada al presidente Javier Milei. La decisión, que ya había comenzado a tomar forma tras su elección como senadora nacional, fue oficializada este domingo.
En su mensaje público, Bullrich agradeció “profundamente” al Presidente por la confianza otorgada para “sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.
A lo largo de la misiva, la funcionaria destacó que recibió “un mandato claro” al asumir: “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”.
La carta enviada a Milei subraya también el acompañamiento del equipo del Ministerio y el respaldo político para aplicar la estrategia de seguridad del Gobierno. Bullrich remarcó que su gestión estuvo centrada en la recuperación del orden público y en el fortalecimiento de las fuerzas federales.
La renuncia se da en el marco de su inminente desembarco en el Congreso: el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional. Desde ese rol, aseguró que continuará impulsando “las reformas que el país necesita” y defendiendo los valores que considera centrales para el oficialismo: “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.
Bullrich dedicó un párrafo especial a su sucesora, Alejandra Monteoliva, a quien definió como una dirigente con la “capacidad, experiencia y compromiso” necesarios para continuar la línea trazada durante su gestión. Le deseó “el mayor de los éxitos” y sostuvo que está en condiciones de profundizar la doctrina que, según la saliente ministra, permitió “lograr el orden en el país”.
La carta concluyó con un agradecimiento al Presidente y un saludo formal, poniendo fin a una gestión marcada por episodios de fuerte confrontación política y por la implementación de medidas orientadas a reforzar la presencia del Estado en materia de seguridad.
