El dólar minorista cotizó sin cambios y el Banco Central compró U$S62 millones

En el mercado mayorista, el dólar cerró hoy a $1.464 para la venta, lo que implica una suba de $4 con respecto a la víspera.

image

Por su parte, el Banco Central (BCRA) compró U$S62 millones y, de esta forma, las reservas brutas de la entidad llegan a U$S44.781. Anotó cuatro jornadas consecutivas de suma de divisas.

El dólar blue operó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, con una baja de $10, en el mercado informal de la Ciy porteña.

El dólar CCL se ubicó a $1.534,01 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,8%. El dólar MEP operó a $1.496,67 y la brecha con el dólar oficial es de 2,2%.

image

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.930,5.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.526,56, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.847, según Binance.

En Wall Street los papeles argentinos operan con mayoría de alzas lideradas por YPF (-3,3%), BBVA (-3%), Transportadora Gas del Sur (+2,8%) y Pampa Energía (+2,5%).

En el S&P Merval sube 1,1% en pesos a 3.046.839,63 unidades, mientras que en dólares avanza 1,2% a 1.988,59 unidaes. Las acciones avanzan hasta 3,4% de la mano de Transportadora Gas del Sur (+3,4%), seguida de Transener (+3,1%), Banco Macro (+2,3%), Pampa Energía (+1,9%) e IRSA (+1,6%).

En este contexto, el riesgo país se ubica en 581 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.