Mauricio Macri le volvió a reclamar "más diálogo" a Milei para generar "confianza"

"El país tiene solamente un dilema y terminamos de confiar en nosotros mismos y menos lo van a hacer los de afuera, porque claramente la inversión no acompañó esta hazaña de lograr el equilibrio fiscal en 60 días. Eso no lo logró nadie en el mundo. Entonces, debería haber habido frente a ese hecho un aluvión y la verdad es que la historia pesa y la falta de diálogo del Gobierno para generar estos espacios también", señaló el titular del PRO.

Mauricio Macri habló del actual Gobierno.

Cerca del cierre, aseguró que para que exista posibilidades de desarrollo "tiene que haber espacios donde podamos construir la confianza": "Todos los días hay que hacer cosas, cada comportamiento tiene que ser impecable", agregó.

"Creo que hay mucho para mejorar y creo que todos sabemos que este es un país maravilloso y qué, si logramos ser previsible, Argentina va a tener infinitas oportunidades. No falta nada: no falta talento, no falta recursos naturales, somos elegidos. Lo que nos ha faltado es un esquema de confianza que no se ha podido consolidar", concluyó Macri.