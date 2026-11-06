El presidente participará este viernes de la reunión de fin de año de la Sociedad Rural Argentina. Su discurso genera expectativa luego de que evitara pronunciarse sobre la crisis en Paraguay y la renuncia de su presidente aliado.

El presidente Javier Milei disertará este viernes desde las 12.30 en el predio ferial de Palermo, durante la tradicional reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Su participación genera expectativa por la posibilidad de que se refiera a la crisis política y financiera de Paraguay, que derivó en la renuncia de su aliado regional, Santiago Peña.