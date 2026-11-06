El presidente participará este viernes de la reunión de fin de año de la Sociedad Rural Argentina. Su discurso genera expectativa luego de que evitara pronunciarse sobre la crisis en Paraguay y la renuncia de su presidente aliado.

El presidente Javier Milei disertará este viernes desde las 12.30 en el predio ferial de Palermo, durante la tradicional reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Su participación genera expectativa por la posibilidad de que se refiera a la crisis política y financiera de Paraguay, que derivó en la renuncia de su aliado regional, Santiago Peña.

Desde la Casa Rosada confirmaron que “el presidente va a hablar”, aunque no brindaron precisiones sobre el contenido del discurso ni aclararon si habrá cobertura de prensa. El mandatario llegará al encuentro después de participar de la Cumbre Iberoamericana en Madrid, en una jornada atravesada por las repercusiones de la situación paraguaya.

La reunión congregará a los principales referentes del sector agropecuario, en un momento de balance de la actividad económica y de proyecciones para 2027, un año electoral. Se espera que Milei repase los principales lineamientos de su gestión y las perspectivas económicas del Gobierno ante la dirigencia rural.

La renuncia de Santiago Peña sacudió el escenario político regional y puso bajo la lupa el vínculo entre ambos mandatarios. El presidente paraguayo dejó el cargo en medio de una profunda crisis financiera vinculada al caso Ueno Bank y de una avanzada de juicio político en el Congreso.

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