General |

Cinco días sin bancos: cuándo cobran jubilados y beneficiarios de ANSES

El Día del Bancario y los feriados nacionales por la visita del papa León XIV alteraron el cronograma habitual. El organismo detalló las fechas según la terminación del DNI.

El calendario de pagos de ANSES tuvo modificaciones en noviembre por una serie de jornadas sin actividad bancaria que afectarán las primeras fechas de liquidación. El viernes 6 se conmemora el Día del Bancario y luego habrá tres feriados nacionales, los días 9, 10 y 11, por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Ante este escenario, los primeros pagos comenzarán el miércoles 11 de noviembre y se extenderán durante esa semana. La reorganización alcanza a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas (PNC).

El cronograma también contempla los pagos de las asignaciones por Prenatal y Maternidad, además de las prestaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción. En estos últimos casos, ANSES estableció períodos de acreditación más amplios, que se extenderán hasta el 10 de diciembre.

Las fechas de cobro se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y presentan diferencias de acuerdo con cada prestación. Por eso, los beneficiarios deberán consultar el calendario correspondiente a su asignación o haber para conocer cuándo tendrán acreditado el dinero.

ADEMÁS: Crisis en Paraguay - Peña dijo que enfrentará el juicio político: "Ejerceré mi derecho a la defensa"

ANSES: quiénes cobran entre el 11 y el 13 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 13 de noviembre.

Asignación por Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 13 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados