Cinco días sin bancos: cuándo cobran jubilados y beneficiarios de ANSES

El Día del Bancario y los feriados nacionales por la visita del papa León XIV alteraron el cronograma habitual. El organismo detalló las fechas según la terminación del DNI.

El calendario de pagos de ANSES tuvo modificaciones en noviembre por una serie de jornadas sin actividad bancaria que afectarán las primeras fechas de liquidación. El viernes 6 se conmemora el Día del Bancario y luego habrá tres feriados nacionales, los días 9, 10 y 11, por la visita del papa León XIV a la Argentina.