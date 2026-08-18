Las PyMEs no aguantas más y se movilizan a Plaza de Mayo

Por ello, las pequeñas y medianas empresas se concentrarán para decir no a "un modelo de país desigual, sin consumo masivo, sin Pymes, sin empleo registrado y con trabajo cada ves más precario".

"Durante la jornada vamos a compartir un desayuno en Plaza de Mayo y realizaremos una foto colectiva frente a Casa Rosada, como una forma de seguir visibilizando la situación de las empresas nacionales y la necesidad de defender el trabajo, la producción y las PyMEs", adelantaron desde ENAC, una de las organizaciones convocantes

Participará la Central de Entidades de Empresas Nacionales, la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero y Afines de la República Argentina (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Cámara Económica Sanmartinense (CES), PYME SUR, la Confederación General de la Producción (CGP) y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (CAPYME), entre otras entidades empresarias.

En la actividad, además, se reiterará el pedido para que se trate el proyecto de Ley de Emergencia PyME que, según explicaron desde la citada entidad, "tiene que ver con que no nos cierren el gas, que no nos apaguen la luz, que nos den el financiamiento que necesitamos y la moratoria que necesitamos por la recesión que tenemos hoy, que es tremenda".

Esta convocatoria tiene un antecedente directo. En 2024 se realizó una movilización frente a Casa Rosada en la que participaron alrededor de 150 empresarios y empresarias de todo el país para reclamar la sanción de una Ley de Emergencia PyME, cuando se cumplían seis meses del Gobierno de Javier Milei y, según el relevamiento de ENAC, ya habían cerrado unas 10.000 PyMEs.

"Dos años después, volvemos a Casa Rosada en el marco del Día del Empresario Nacional. El escenario que denunciábamos entonces se profundizó y el número de empresas cerradas llegó a 30.000 con perspectiva de llegar a 40.000 antes de fin de año, según datos de nuestra encuesta Radar PyME", subrayan.