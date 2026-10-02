Revisarán el sobreseimiento de Luis Caputo por la emisión del bono a 100 años

El hecho ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri y se abrió una causa por la presunta omisión de declarar vínculos con sociedades beneficiadas
La Cámara Federal de Casación Penal revisará sobreseimiento de actual ministro de Economía Luis Caputo por la presunta omisión de declarar vínculos con sociedades beneficiadas a la hora de emitir un bono a 100 años, durante su gestión en gobierno de Mauricio Macri.
La sala I de la Cámara Federal porteña concedió la apelación de la fiscal ante esa instancia Eugenia Anzorreguy.
Mientras que los jueces del tribunal intermedio de apelaciones Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola declararon “admisible” la apelación.
Mientras que remarcaron que la confirmación del sobreseimiento que se decidió el 7 de septiembre pasado es una sentencia definitiva que “pone fin a la acción y cierra definitiva e irrevocablemente el proceso”, con lo cual se cumple uno de los requisitos para una nueva revisión en Casación.
El camarista Mariano Llorens votó en cambio por rechazar el recurso porque los argumentos de la apelación tendieron a “reeditar” razones ya esgrimidas y resultan “insuficientes” para que intervenga Casación, consideró.
Luis Caputo fue investigado por sus vínculos con el grupo financiero Noctua, y la emisión de un bono a 100 años, la supuesta omisión de información en sus declaraciones juradas y un eventual uso de información privilegiada.
Durante la investigación, el fiscal federal Carlos Rívolo pidió su citación a declaración indagatoria pero el juez del caso, Julián Ercolini, rechazó el planteo y sobreseyó a Caputo por entender que no existió delito. Esta es la decisión que el 7 de septiembre confirmó la Cámara Federal y ahora revisará Casación.
El Ministro fue denunciado por supuesta omisión de consignar en sus DDJJ originales y rectificativas de los períodos 2014, 2015 y 2016, presentadas ante la Oficina Anticorrupción, el haber sido uno de los dueños y principales accionistas de diversos grupos económicos que operaban en el exterior.
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