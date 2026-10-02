El nuevo funcionario se desempeñó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2011 hasta 2015 estuvo en la Gerencia Operativa de Recursos Humanos y ocupó cargos en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público desde 2005 hasta 2010. Antes de llegar a Capital Humano, prestó servicios en el ámbito de las relaciones laborales de la Cámara de Diputados.

La saliente Testa había sido designada subsecretaria de Trabajo a fines de noviembre de 2024 promovida por Julio Cordero, el titular del área.