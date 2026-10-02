La Ministra de Capital Humano realizó una "restructuración administrativa" y dejó afuera del cargo a Claudia Testa. Designó en su lugar a Mariano Sartoris,
En el marco una denominada “reestructuración administrativa”, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa. La funcionaria designó en su lugar a Mariano Sartoris, un abogado de su entorno que ya se desempeñaba en el área laboral del ministerio.
Sartoris, el sucesor de Testa, había sido subsecretario Administrativo en la Secretaría de Trabajo y en junio pasado, luego de la absorción de las áreas jurídicas y administrativas por parte de Capital Humano, fue designado subsecretario Legal del ministerio. Es una persona de extrema confianza de Pettovello.
Cuando Sartoris quedó a cargo del área Legal de Capital Humano, se difundió que su “trayectoria profesional en el ámbito del Derecho fue uno de los factores considerados para su nombramiento”.
También sostuvo que “su experiencia en el sector público y privado le permitirá abordar los desafíos legales que enfrenta la cartera, ya que la subsecretaría Legal debe trabajar en estrecha colaboración con otros organismos del Estado y tiene la responsabilidad de revisar y validar jurídicamente las iniciativas ministeriales”.
El nuevo funcionario se desempeñó en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2011 hasta 2015 estuvo en la Gerencia Operativa de Recursos Humanos y ocupó cargos en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público desde 2005 hasta 2010. Antes de llegar a Capital Humano, prestó servicios en el ámbito de las relaciones laborales de la Cámara de Diputados.
La saliente Testa había sido designada subsecretaria de Trabajo a fines de noviembre de 2024 promovida por Julio Cordero, el titular del área.
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