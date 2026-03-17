Cambios en el Anses: renunció Fernando Bearzi y asumirá Guillermo Arancibia

El actual titular del organismo presentó su renuncia ante la ministra Sandra Pettovello y de esta manera el ente tendrá su cuarto director en dos años de Gobierno.
El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Fernando Bearzi presentó este martes su renuncia al cargo y en su lugar asumirá Guillermo Arancibia, informaron fuentes oficiales.
Las nuevas autoridades se enfocarán en la “digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, tramites y modernizar el organismo”, indicó el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Fuentes oficiales indicaron que la salida “se dio en el marco de un acuerdo en un contexto en el que el organismo entra en una etapa de mayor digitalización y modernización de sus procesos. En ese sentido, se optó por un perfil como el de Arancibia para liderar esa nueva fase”.
Arancibia se desempeñó como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses y en el último tiempo se dedicó a asesorar a la funcionaria en el Centro de Formación de Capital Humano. Anteriormente, se había desempeñado en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores.
Pasado los primeros dos años de Gobierno, Arancibia es el cuarto titular del organismo luego de la renuncia de Fernando Bearzi y de la abrupta salida de Mariano de los Heros, en febrero de 2025, y del cordóbes Osvaldo Giordano, en el mismo mes pero del 2024.
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