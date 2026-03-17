Eliminan el Programa Volver al Trabajo que tenía 900 mil beneficiarios

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Este programa tenía como objetivo “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales” de las personas para ayudarlos a alcanzar “un nivel de empleabilidad inicial real” y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Este beneficio se llevaba a cabo a través de la participación de actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia en el desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

En febrero de 2024, a poco de asumir en el Gobierno, la ministra Sandra Pettovello ya había cuestionado la eficacia del Plan Potenciar Trabajo que, según los datos oficiales solo había logrado en la gestión de Alberto Fernández que el 1,3% de sus beneficiarios lograron acceder a un empleo genuino.

El actual gobierno dispuso disolver el Potenciar y crear dos programas, el Volver al Trabajo y el de Acompañamiento Social, que a su vez asiste a unas 200 mil personas. Al menos el primero de ellos, ahora llega a su fin.