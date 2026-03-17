Política

Eliminan el Programa Volver al Trabajo que tenía 900 mil beneficiarios

El Gobierno dispuso, a través del Ministerio de Capital Humano, el cese de este plan a partir de abril. Los beneficiarios cobraran $78 mil por mes.

El Gobierno nacional informó que a partir de abril dará por finalizado el Programa Volver al Trabajo (VAT), que tenía casi 900 mil beneficiarios que cobraban $78 mil mensuales, y anunciaron que quienes quieran continuar con capacitaciones recibirán vouchers para acceder a distintos estudios y enseñanzas laborales.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, adelantó a través de la red social X que el 9 de abril será el último día donde los beneficiarios “recibirán el pago de la última asignación”.

Hasta marzo de este año, Volver al Trabajo llegaba a más de 900 mil personas; a partir de mayo, estos planes sociales serían reconvertidos en capacitaciones laborales certificadas y los pagos directos serían los que finalizarán.

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Este programa tenía como objetivo “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales” de las personas para ayudarlos a alcanzar “un nivel de empleabilidad inicial real” y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Este beneficio se llevaba a cabo a través de la participación de actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia en el desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

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En febrero de 2024, a poco de asumir en el Gobierno, la ministra Sandra Pettovello ya había cuestionado la eficacia del Plan Potenciar Trabajo que, según los datos oficiales solo había logrado en la gestión de Alberto Fernández que el 1,3% de sus beneficiarios lograron acceder a un empleo genuino.

El actual gobierno dispuso disolver el Potenciar y crear dos programas, el Volver al Trabajo y el de Acompañamiento Social, que a su vez asiste a unas 200 mil personas. Al menos el primero de ellos, ahora llega a su fin.

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