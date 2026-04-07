Caos y tensión en los piquetes en reclamo por el fin del programa Volver al Trabajo

CORTE

En puente Saavedra también se vivieron momentos de tensión cuando la infantería de la Policía de la Ciudad avanzó con un camión hidrante y los efectivos quedaron casi cara a cara con los manifestantes.

Hay un cordón de la Policía Federal, mientras que efectivos de Infantería y Prefectura Naval Argentina también se encuentran en el lugar.

En Ruta 3 y General Paz, los policías federales también evitaron que se incendien las gomas en la movilización, se colocaron frente a las columnas del PO y del Movimiento Evita, y se produjeron algunos enfrentamientos hasta que despejaron la colectaron del lado de Provincia. En tanto, en la autopista Buenos Aires-La Plata también realizan un reclamo los manifestantes con quema de gomas sobre la traza, que impiden la circulación del tránsito en una de las manos donde se registran varios kilómetros de colas de vehículos.

En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y su decisión de no aplicar el Protocolo Antipiquetes. En un posteo en su cuenta de X, escribió: “Sin reglas claras no hay orden. Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio”.

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Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio.



Mientras su Ministerio de Seguridad decida no aplicar el Protocolo… pic.twitter.com/mPbkZx8nAH — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 7, 2026

Días atrás, a través del Ministerio de Capital Humano, el oficialismo comunicó que el último día de cobro de este plan sería el 7 de abril y fundamentó que la medida se tomó de acuerdo al objetivo que plantea,desde el inicio de la gestión, la cartera de Sandra Pettovello sobre “priorizar la inserción laboral formal” y “eliminar la intermediación en los planes sociales”.

En tanto, el dirigente piquetero Eduardo Belliboni opinó que no es necesario “cortar” cuando hay un Gobierno que “escucha”. En diálogo con A24, sostuvo: “Ahora, cuando no te escuchan y una persona se queda sin un ingreso mínimo de 700 mil pesos, no hay cartones para juntar, hay hambre”.

“Los movimientos sociales, las organizaciones piqueteras y las cooperativas de trabajo denunciamos, una vez más, que el Gobierno de (Javier) Milei pasa la motosierra contra los trabajadores y trabajadoras más pobres y precarizadas del país. Comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud, educativos y espacios de acompañamiento a personas en situación de consumo y violencias son sostenidos con ese salario”, indicaron las agrupaciones presentes en la movilización.

La finalización de este programa afectó a más de 950.000 trabajadores que realizan tareas esenciales en los barrios populares de todo el país y que perciben un Salario Social Complementario “congelado desde diciembre de 2023” en $78.000.

Lo mismo sucede con quienes realizan producción textil, reciclado, venta ambulante en espacio público y agricultura familiar campesina indígena; en cada distrito, también, se realizan tareas municipales como limpieza de calles y plazas, reparaciones y pequeñas obras de infraestructura “que se complementan” con dicho salario.