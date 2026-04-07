Adorni financió otro departamento con dólares de dos particulares

Molina de Cancio, según publicó el diario La Nación, es comisaria retirada de la Policía Federal y se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial hasta el año 2021.

Otro de los datos salientes de esta operación es que en ella intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua, en 2024, y del departamento de la calle Miró en 2025, y que tiene registradas al menos siete visitas a la Casa Rosada desde que Adorni es funcionario.

Nechevenko está citada a declarar mañana miércoles por el fiscal Gerardo Pollicita, que interviene en la causa en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de las compras de inmuebles no declarados y de sus viajes al exterior en avión privado.

Pollicita pidió que Nechevenko le entregue toda la documentación referida a las operaciones inmobiliarias del matrimonio Adorni-Angelletti para conocer los pagos realizados y las deudas asumidas y constatar su legalidad.

La hipoteca de carácter privado utilizada en el inmueble de la avenida Asamblea coincide con la operatoria con la que el jefe de Gabinete escrituró en 2025 el departamento de 200 metros cuadrados y una cochera en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

En ese caso la hipoteca le fue otorgada por las anteriores propietarias, Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64, quienes le prestaron 200.000 dólares, casi el 90% del precio de venta que figura en la escritura, muy inferior al valor de mercado según coinciden diferentes agentes inmobiliarios.