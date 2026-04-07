El 10% más rico de la población gana 13 veces más que el 10% más pobre

El informe también señala que el 62,6% de la población activa percibió algún tipo de ingreso, con un promedio de $ 1.011.863. Dentro de este universo, las diferencias por estratos son marcadas: mientras los sectores de menores recursos registraron ingresos promedio de poco más de $ 350.000, en los segmentos más altos superaron ampliamente los $ 2,4 millones.

GINI 1

En el mercado laboral, el ingreso promedio de la ocupación principal se ubicó en $ 1.068.540, con una mediana de $ 800.000. Entre los asalariados, aquellos con descuento jubilatorio percibieron ingresos considerablemente más altos que quienes se desempeñan en la informalidad, lo que vuelve a poner en evidencia la fuerte segmentación del empleo en el país.

Otro dato relevante es la persistente brecha de género. Los varones registraron un ingreso promedio de $ 1.191.364, mientras que el de las mujeres fue de $ 838.336, consolidando una diferencia significativa que atraviesa todos los niveles de ingreso. En este contexto, si bien algunos indicadores muestran cierta estabilidad, la desigualdad continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales de la economía argentina.

La relación entre personas no ocupadas y ocupadas muestra también disparidades según el nivel de ingresos. A nivel nacional, por cada 100 ocupados hay 122 personas no ocupadas y 61 no perceptoras de ingresos. Sin embargo, en los hogares de menores recursos estos valores se disparan: 284 no ocupadas cada 100 ocupadas y 154 no perceptoras. En los hogares del décimo decil, la relación baja a 42 y 22, respectivamente.

QUE ES EL ÍNDICE DE GINI

El índice de Gini también es conocido como coeficiente de Gini. Se utiliza para medir la desigualdad que existe entre los habitantes de una región, mediante la comparación de sus salarios.

Cuanto mayor sea la desigualdad mayor será el índice de Gini, con un máximo de 100 (o uno, en función de la escala que utilicemos) y por contra, cuanto más igualdad exista entre los ingresos salariales de la población, menor será el índice hasta llegar a cero si existiera igualdad absoluta.