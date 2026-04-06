Después de la reunión entre Javier Milei y José Antonio Kast, Chile ratificó su apoyo por Malvinas

Lo hizo a través de un comunicado de las cancillerías de ambos países. El gobierno trasandino también pidió que que Gran Bretaña reanude las negociaciones sobre la disputa de la soberanía.
La Cancillería de Chile ratificó este lunes su apoyo al reclamo de la Argentina por los derechos sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Además, pidió que Gran Bretaña reanude las negociaciones.
El respaldo se conoció a través de un comunicado publicado por las cancillerías de ambos países, luego de la reunión mantenida por los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast en Casa Rosada. La cita se produjo en el primer viaje al exterior realizado por el mandatario chileno tras asumir el poder.
"El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", afirmó la cartera a cargo de Francisco Pérez Mackenna.
El comunicado reafirmó también la necesidad de que los gobiernos de la Argentina, Gran Bretaña e Irlanda del Norte "reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales".
Asimismo, Milei y Kast instruyeron a los cancilleres a mantener una reunión de trabajo ampliada en la que coincidieron en la relevancia de generar mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas, la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera y la generación de oportunidades para el sector privado.
También instaron a fomentar la cooperación en programas conjuntos de capacitación técnico profesional, innovación y transferencia de tecnologías, en el marco de lo establecido en el Acuerdo de Complementación Económica ACE 35 Chile-Mercosur, el Acuerdo Comercial bilateral y el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina.
En tanto, Pérez Mackenna agradeció los esfuerzos desplegados y apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina sobre el proceso de extradición de Galvarino Apablaza.
El exguerrillero chileno es buscado por la justicia trasandina. Lo acusan de haber sido uno de los responsables intelectuales del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro de Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio.
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