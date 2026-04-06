Después de la reunión entre Javier Milei y José Antonio Kast, Chile ratificó su apoyo por Malvinas

Asimismo, Milei y Kast instruyeron a los cancilleres a mantener una reunión de trabajo ampliada en la que coincidieron en la relevancia de generar mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas, la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera y la generación de oportunidades para el sector privado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/2041215635548483937&partner=&hide_thread=false Comunicado conjunto de los Cancilleres de Argentina y Chile tras la reunión que mantuvieron los Presidentes Javier Milei y José Antonio Kast. pic.twitter.com/l5T6FZz2cG — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) April 6, 2026

También instaron a fomentar la cooperación en programas conjuntos de capacitación técnico profesional, innovación y transferencia de tecnologías, en el marco de lo establecido en el Acuerdo de Complementación Económica ACE 35 Chile-Mercosur, el Acuerdo Comercial bilateral y el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina.

En tanto, Pérez Mackenna agradeció los esfuerzos desplegados y apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina sobre el proceso de extradición de Galvarino Apablaza.

El exguerrillero chileno es buscado por la justicia trasandina. Lo acusan de haber sido uno de los responsables intelectuales del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro de Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio.