Carrió sorprendió al revelar que tiene un novio de 95 años

Durante una entrevista en el programa "540°" de Cenital+, Carrió dio detalles de su particular romance. "Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya", relató la exdiputada, que está por cumplir 70 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cenitalcom/status/1963038152295383234?t=wmptHBcYnNajO5UccO0hgg&s=19&partner=&hide_thread=false Lilita Carrió: "Tengo un novio, tiene 95 años. Nos vemos una vez por semana y nos damos un beso".https://t.co/xfUH5jQqAY pic.twitter.com/GbwBI6dvpY — Cenital (@cenitalcom) September 3, 2025

La exlegisladora explicó que la relación se basa en "la ternura, nada más. Todo es escondido" y que evitan comunicarse por WhatsApp o encontrarse en lugares públicos porque podrían ser reconocidos. "Él es muy famoso, y yo soy muy famosa", justificó.

Al referirse a su pareja, detalló que el hombre, cuya identidad prefirió no revelar, se encuentra en buen estado de salud, atribuyéndolo a que “se infiltró vitamina C”.

“Él está un poco perdido”, reconoció Carrió entre risas al considerar que la dinámica entre ambos resulta adecuada para su situación actual: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

En otro tramo de la entrevista, Carrió hizo una fuerte confesión sobre su futuro político y su salud, al admitir que le resultó "duro saber que ya no puedo tener un cargo público".

Atribuyó su decisión a motivos de salud y al desgaste que le genera la virulencia del debate actual. "No me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años, este Gobierno tiene una violencia verbal de características que no puedo sostener y no me puedo enfermar más. Otro ACV, otra epilepsia focal podrían ser...", concluyó.

Las declaraciones de Carrió generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios recordaron manifestaciones previas de la exdiputada sobre sus expectativas sentimentales. En años anteriores, había expresado su deseo de casarse de blanco a los 80 años y, en tono humorístico, señaló: “Un marido lejos puede ser, pero con dos baños, porque el problema de las parejas son los baños. Hay que casarse y hay que tener dos baños, porque el divorcio empieza con cómo se aprieta el dentífrico”.

En otra ocasión, la líder de Coalición Cívica abordó el impacto de un meme viral relacionado con su vida amorosa. Relató que, durante una visita al programa de Mirtha Legrand, mencionó estar de novia, lo que derivó en la creación de una imagen que circuló ampliamente en redes sociales. Años después, explicó: “Un día vine a este programa (La noche de Mirtha Legrand) y yo quería hablar de otra cosa. Entonces me preguntó qué noticias tenía y le dije que estaba de novia. Ahora está en los memes de todos los chicos. En ese momento era verdad pero nadie lo creía. Era el más buen mozo de la Argentina, era embajador”.